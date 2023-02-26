Готуємося до посту – рецепт риби з овочами

26 лютого 2023, 14:29
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Джерело:

Яна Станішевська

До Великоднього посту залишилися лічені дні, і ми пропонуємо вам спробувати приготувати ніжну білу рибу з овочами, аби не порушувати його.

Вже з 27 лютого у християн розпочнеться Великий Великодній піст. Під час нього потрібно обмежити, або й зовсім виключити зі свого раціону м'ясо, частково (у певні дні) молочні продукти.

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Щоб полегшити завдання з вибором страв, ми підготували рецепт білої риби з овочами, яку ви приготуєте без перебільшення за 10 хвилин. 

Така страва відмінно підійде до вечері, чи обіду й розрахована на чотири порції. Вистачить всім!

Рецепт риби з овочами на сковорідці

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 700 – 800 грамів риби (палтус, хек чи тріска);
 – 3 зубчики часнику;
 –  50 грамів оливок;
 – 50 грамів каперсів;
 – чилі перець;
 – 1 банка томатів у власному соку;
 – улюблені трави чи зелень;
 – 200 грамів оди чи вина;
 – оливкова олія;
 – сіль.

Приготування:

  • Розігріваємо сковорідку з оливковою олією та обсмажуємо довільно нарізаний часник, чилі. Через секунд 30 додаємо нарізані оливки та каперси, та за хвилину додаємо томати або консервовані помідори.
  • Додаємо спеції (чорний перець, коріандр), дрібка цукру і вливаємо бульйон. Доводимо до кипіння й викладаємо рибу, занурюючи. Досить великими шматками.
  • Накриваємо кришкою й тушкуємо на невеликому вогні 5 хвилин. Потім посипаємо петрушкою та ще тушимо 3 хвилини. Все під кришкою.
  • Викладаємо на тарілки та насолоджуємося.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак