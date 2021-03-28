Рецепти з курячого філе для шніцеля: готуємо крученики, котлету Кордон-блю та шніцель

Знову сушите голову, що смачненького з’їсти на обід? Ми дібрали для вас три страви з курячого філе, які ви приготуєте за пів години. А допоможе вам у цьому новинка від ТМ "Наша Ряба" з уже нарізаного м’яса – філе для шніцеля.

Уже підготовлене, делікатно нарізане виробником куряче м’ясо з найніжнішої філейної частини чудово підійде для традиційних страв, як-от шніцель чи крученики, а також для французьких витребеньок, наприклад для котлети Кордон-блю. Обирайте страву до смаку та дивуйте своїх близьких кулінарними шедеврами!

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З філе для шніцеля готувати стане ще легше та швидше, і у вас буде більше часу для себе та родини.

Шніцель із курячого філе на сковороді

Час: 30 хвилин

Порції: 4

Шніцель на сковорідці / Shutterstoke

– 500 г курячого філе для шніцеля ТМ "Наша Ряба" – 2 ст. л молока;– 2 яйця;– 2 скибочки багету;– 1 ст. л сушеного розмарину;– 1 ст. л сушеного базиліку;– олія для смаження;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Філе для шніцеля легенько відбийте через харчову плівку, щоб не пошкодити його структуру. Для паніровки покришіть багет до чаші блендера, туди ж додайте молоко, базилік та розмарин. Перебийте масу до однорідної консистенції. Курячі яйця збийте виделкою із сіллю та чорним меленим перцем. До окремої тарілки насипте борошна. Розігрійте сковорідку з олією. Запаніруйте куряче філе для шніцеля в борошні, збитому яйці та суміші білого хліба й спецій. Обсмажте шніцель на сковорідці (по кілька хвилин із кожного боку) до золотавої скоринки. Готовий курячий шніцель перекладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Подавайте до столу гарячим. Смачного!

Курячий шніцель із твердим сиром у духовці

Час: 30 хвилин

Порції: 4

Шніцель з курятини в духовці / Shutterstoke

– 500 г курячого філе для шніцеля ТМ "Наша Ряба" – 2 яйця;– 200 г твердого сиру;– 2 ст. л борошна;– 1 ч. л сушеного розмарину;– 100 – 150 г панірувальних сухарів;– олія, щоб змастити деко;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Викладіть куряче філе для шніцеля на дошку, накрийте шаром харчової плівки й відбийте молотком. Яйця збийте із сіллю та чорним меленим перцем. Борошно та панірувальні сухарі насипте в окремі мисочки. Твердий сир натріть на грубій тертці. Розігрійте духовку до 190 градусів. Деко для випікання застеліть фольгою (за бажанням змастіть фольгу олією). Відбите філе запаніруйте в борошні, далі в яйцях та панірувальних сухарях. Викладіть сформований шніцель на деко. Посипте розмарином і тертим сиром. Запікайте курячий шніцель у духовці 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!

Парові крученики з курячого філе

Час: 35 хвилин

Порції: 4

Курячі крученики з грибами / Shutterstoke

– 500 г курячого філе для шніцеля ТМ "Наша Ряба" – 200 г печериць;– свіжий перець чилі на ваш смак;– 2 ст. л соєвого соусу;– 3 ст. л лимонного соку;– томати чері для подачі.

Приготування:

Куряче філе для шніцеля перекладіть до глибокої миски, полийте лимонним соком і залиште на 10 хвилин. Печериці почистіть від шкірки, дрібно наріжте й замаринуйте в соєвому соусі. Перець чилі помийте, подрібніть і змішайте з грибами. Злийте маринад із печериць. Відбийте м’ясо через шар харчової плівки – кількох ударів буде достатньо. Викладіть начинку на середину відбитого шматка філе, згорніть його в рулет і закріпіть край зубочисткою або термостійкими шпажками. Поставте крученики варитися на парі – вони будуть готові приблизно за 20 хвилин. Подавайте готові крученики з курячого філе зі свіжими томатами чері. Смачного!

Котлета Кордон-блю в духовці

Час: 35 хвилин

Порції: 2

Вишукана страва з курятини / Shutterstoke

– 500 г курячого філе для шніцеля ТМ "Наша Ряба" – 100 г шинки;– 30 г твердого сиру;– 4 курячих яйця;– 50 г борошна;– олія для смаження;– чорний мелений перець;– 100 г панірувальних сухарів.

Приготування: