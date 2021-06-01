Що приготувати з молодої картоплі: рецепти на будь-який смак

Сезон молодої картоплі відкритий, а це означає, що настав час готувати смачні страви для всієї родини. Ми підготували для вас три рецепти з молодої картоплі, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
Молоду картоплю можна варити, смажити, запікати – все залежить від ваших вподобань. Додайте до неї грибочки, сало, цибульку, часничок та страва буде неперевершеною. Також картопля чудово смакує з квашеними огірками, свіжим овочевим салатом або м'ясними стравами.
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Молода картопля — надзвичайно корисна не тільки для здоров'я, а й для фігури. У ній міститься мінімум крохмалю та максимум вітамінів і мінералів. У молодій картоплі вітаміну С в рази більше ніж у старій – тій, що зиму пережила.
Користь молодої картоплі
Вітаміни А, В1, В2, В5, В6, С, Е, К, фолієва кислота та ніацин – це тільки невелика частинка корисних вітамінів, що містяться у молодій картоплі. Також вона є потужним антиоксидантом й зменшує виникнення злоякісних пухлин в організмі людини.
Поспішайте придбати її на ринку або в магазині, адже сезон цього продукту не довгий!
Відварена зі сметаною і кропом
Відварна картопля в сметані / Фото Точка нет
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3
- Калорійність на 100 грамів: 92
– 500 г молодої картоплі;
– сіль на ваш смак;
– кріп на ваш смак;
– 2 зубчики часничку;
– 2 – 3 ст. л сметани 10 – 15%;
– чорний мелений перець на ваш смак.
- Ретельно помийте картоплю у воді, зніміть з неї шкірочку губкою або кінчиком ножа.
- Відваріть картоплю у підсоленій воді до готовності, близько 15 – 20 хвилин.
- Помийте зелень, наріжте дрібно ножем.
- Злийте воду з відвареної картоплі. Додайте нарізаний кріп, вичавлений часник, чорний мелений перець та сметану – перемішайте всі інгредієнти.
- Поставте картоплю на маленький вогонь та проваріть 1 хвилину. Страва готова.
- Подавайте молоду картопельку до столу гарячою. Смачного!
Запечена картопля з салом
Запечена картопля з салом / Фото Клопотенка
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність: 228
– 500 г молодої картоплі;
– 200 г сала;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– дрібка солі;
– 1 ст. л рослинної олії;
– спеції на ваш смак;
– чорний мелений перець.
- Ретельно помийте картоплю у воді, зніміть з неї шкірочку губкою або кінчиком ножа.
- Якщо картопля дуже маленька – залишіть її цілою, якщо середнього розміру – розріжте на дві половинки.
- Підготуйте деко для випікання картоплі, змастіть його дно та бортики олією, ми обрали оливкову.
- Викладіть на деко картоплю.
- Наріжте сало скибочками або смужками на ваш смак. Викладіть сало хаотично на деко до картоплі.
- Вичавіть часник та перемішайте з іншими інгредієнтами.
- Посоліть страву та поперчіть, за бажанням додайте сухих спецій.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте страву до готовності 30 – 40 хвилин.
- Готову картоплю подавайте до столу гарячою. Смачного!
Смажена картопля з грибами
Картопля з грибами / Фото 1000 меню
- Час: 35 хвилин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність: 111
– 500 г молодої картоплі;
– 200 г грибів;
– 1 цибулина;
– рослинна олія для смаження;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
- Ретельно помийте картоплю у воді, зніміть з неї шкірочку губкою або кінчиком ножа.
- Розріжте картоплю на четвертинки та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
- Наріжте гриби на шматочки, додайте до картоплі та продовжуйте обсмажувати на середньому вогні.
- Наріжте цибулю кільцями та додайте до картоплі з грибами, перемішайте та продовжуйте обсмажувати до готовності.
- Додайте спецій до страви та перемішайте.
- Коли всі інгредієнти будуть готові зніміть страву з плити.
- Подавайте картоплю з грибами до столу гарячою. Смачного!