Рецепти з рубленого курячого філе: корисні наґетси, соковиті котлети з грінками та мітболи

Ми підготували для вас три чудових рецепти страв із готового рубленого курячого філе. Неймовірна смакота, на приготування якої піде мінімум часу!

Як устигати все так, щоб залишався час іще й на себе, – звична дилема сучасної жінки, що прагне сім'ї приділяти не менше уваги, ніж роботі. Зокрема, щоразу дивувати рідних новими стравами. ТМ "Наша Ряба" вкотре полегшила господиням цю задачу, підготувавши чудову новинку – ніжне рублене куряче філе – бездоганну основу для котлет, рагу та начинок.

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М'ясо вже нарізане дрібними кубиками, тож вам залишається обрати рецепт і приготувати котрусь зі страв (або й усі три) за нашою покроковою інструкцією.

Соковиті та хрусткі рублені котлети з курячого філе

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Приготування курячих котлет / Фото iStock

– 500 г рубленого курячого філе ТМ "Наша Ряба" – 200 г м’якуша білого хліба;– 250 мл молока;– 50 г вершкового масла;– 1 ст. л олії;– дрібка солі;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

М'якуш білого хліба замочіть у молоці й залиште на 5 хвилин. Відцідіть хліб від зайвої рідини. Куряче рублене філе посоліть, поперчіть та змішайте з хлібним м’якушем. Вершкове масло (щойно з холодильника) наріжте невеличкими кубиками. Сформуйте з філейної маси котлетки й усередину кожної покладіть шматочок вершкового масла – для соковитості. Розігрійте в сковорідці трохи олії та обсмажте на ній котлети – по кілька хвилин із кожного боку. Доведіть котлети до готовності в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів. Смачного!

Мітболи з грибним соусом

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Як приготувати мітболи з курятини / Фото "Наша Ряба"

– 400 г рубленого курячого філе для котлет ТМ "Наша Ряба" – 30 г білих сухарів;– 50 г цибулі;– 1 яйце;– 10 г борошна;– олія для смаження.– 150 г печериць;– 50 г цибулі;– 400 мл вершків 30%;– 5 г зелені на ваш смак.

Приготування:

Для приготування грибного соусу дрібно наріжте печериці скибочками та обсмажте на розігрітій сковорідці до золотистого кольору. Додайте до грибів вершки, сіль, чорний мелений перець та дрібно нарізану зелень та цибулю. Доведіть соус до кипіння. Для приготування мітболів обсмажте цибулю на сковорідці з олією до золотистого кольору. Рублене куряче філе з'єднайте з сухарями, яйцем, обсмаженою цибулею та спеціями. Сформуйте з фаршу кульки по 100 - 120 г, запаніруйте їх в борошні та обсмажте до золотистого кольору. Обсмажені мітболи залийте вершково-грибним соусом і тушкуйте до готовності. Смачного!

Дієтичні наґетси з рубленого курячого філе

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Як приготувати смачні курячі наґетси / Фото shutterstock

– 500 г рубленого курячого філе ТМ "Наша Ряба" – 100 г житніх хлібців;– 80 г твердого сиру 50%-вої жирності;– 2 курячих яйця;– 1 ст. л оливкової олії;– мелена солодка паприка на ваш смак;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: