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Рулет з червоною рибкою

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Шпинат залийте окропом, залиште на хвилину, після чого злийте воду та подрібніть блендером. Можна використати заморожений шпинат, тоді його потрібно буде просто розморозити.
  2. Додайте яйця, сіль, половину молока та знову перебийте блендером. Поступово всипте просіяне борошно та перемішайте міксером або вінчиком.
  3. Додайте молоко, що залишилось, та перемішайте до однорідності. Залиште на 15 хвилин.
  4. Обсмажте тонкі млинці на сухій сковорідці з обох сторін до готовності. Дайте їм трохи охолонути.
  5. Наріжте скибками огірок та червону рибу. На плівку викладіть млинець та змастіть його вершковим сиром. Далі викладіть рибу та огірок, але не до кінця.
  6. Сформуйте рулет та покладіть його в холодильник на 30 хвилин.

Млинцеві роли з тунцем

  • Час: 1 година
  • Порції: 4

Приготування:

  1. З'єднайте тепле молоко з яйцями та перемішайте.
  2. Додайте просіяне борошно, розпушувач, сіль і знову перемішайте. Влийте окріп та рослинну олію, після чого замішайте тісто без грудочок. Обсмажте млинці з обох сторін на сухій сковорідці до золотого кольору.
  3. На млинець викладіть вершковий сир із зеленню, консервований тунець та нарізаний соломкою огірок. Закрутіть та розріжте навпіл до діагоналі.
  4. Перед подачею полийте бальзамічним соусом та присипте пармезаном за бажанням.

Зелені роли на Новий рік

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Замішайте тісто на млинці та додайте до нього подрібнений шпинат.
  2. Обсмажте млинці на сковорідці й дайте їм трохи охолонути.
  3. Дрібно наріжте шинку та перець, посоліть та добре перемішайте з вершковим сиром.
  4. Загорніть начинку в млинці та наріжте їх, як роли. Покладіть млинцеві роли у холодильник на 25 хвилин.
  5. Після цього викладіть з них ялинку та подавайте на стіл.

Смачного!