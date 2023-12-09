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Рулет з червоною рибкою
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- Шпинат залийте окропом, залиште на хвилину, після чого злийте воду та подрібніть блендером. Можна використати заморожений шпинат, тоді його потрібно буде просто розморозити.
- Додайте яйця, сіль, половину молока та знову перебийте блендером. Поступово всипте просіяне борошно та перемішайте міксером або вінчиком.
- Додайте молоко, що залишилось, та перемішайте до однорідності. Залиште на 15 хвилин.
- Обсмажте тонкі млинці на сухій сковорідці з обох сторін до готовності. Дайте їм трохи охолонути.
- Наріжте скибками огірок та червону рибу. На плівку викладіть млинець та змастіть його вершковим сиром. Далі викладіть рибу та огірок, але не до кінця.
- Сформуйте рулет та покладіть його в холодильник на 30 хвилин.
Млинцеві роли з тунцем
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- З'єднайте тепле молоко з яйцями та перемішайте.
- Додайте просіяне борошно, розпушувач, сіль і знову перемішайте. Влийте окріп та рослинну олію, після чого замішайте тісто без грудочок. Обсмажте млинці з обох сторін на сухій сковорідці до золотого кольору.
- На млинець викладіть вершковий сир із зеленню, консервований тунець та нарізаний соломкою огірок. Закрутіть та розріжте навпіл до діагоналі.
- Перед подачею полийте бальзамічним соусом та присипте пармезаном за бажанням.
Зелені роли на Новий рік
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Замішайте тісто на млинці та додайте до нього подрібнений шпинат.
- Обсмажте млинці на сковорідці й дайте їм трохи охолонути.
- Дрібно наріжте шинку та перець, посоліть та добре перемішайте з вершковим сиром.
- Загорніть начинку в млинці та наріжте їх, як роли. Покладіть млинцеві роли у холодильник на 25 хвилин.
- Після цього викладіть з них ялинку та подавайте на стіл.
Смачного!