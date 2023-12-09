Легко і швидко: безпрограшні рецепти апетитних закусок на Новий рік
Жоден новорічний стіл не обійдеться без смачних закусок. Ба більше, часто їх з'їдають найпершими.
Пропонуємо вам скористатися нашими перевіреними рецептами. 24 Канал зібрав одні з найкращих.
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Рулет з червоною рибкою
- Час: 1 година
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів молока;
– 200 грамів борошна;
– 75 грамів шпинату;
– 3 курячих яйця;
– 3 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 100 грамів вершкового сиру;
– огірок;
– 180 грамів малосоленої червоної риби.
Приготування:
- Шпинат залийте окропом, залиште на хвилину, після чого злийте воду та подрібніть блендером. Можна використати заморожений шпинат, тоді його потрібно буде просто розморозити.
- Додайте яйця, сіль, половину молока та знову перебийте блендером. Поступово всипте просіяне борошно та перемішайте міксером або вінчиком.
- Додайте молоко, що залишилось, та перемішайте до однорідності. Залиште на 15 хвилин.
- Обсмажте тонкі млинці на сухій сковорідці з обох сторін до готовності. Дайте їм трохи охолонути.
- Наріжте скибками огірок та червону рибу. На плівку викладіть млинець та змастіть його вершковим сиром. Далі викладіть рибу та огірок, але не до кінця.
- Сформуйте рулет та покладіть його в холодильник на 30 хвилин.
Млинцеві роли з тунцем
- Час: 1 година
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока;
– 2 курячих яйця;
– 220 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– сіль;
– 2 столові ложки олії;
– 150 мілілітрів окропу.
Для начинки:
– вершковий сир;
– консервований тунець;
– огірок.
Приготування:
- З'єднайте тепле молоко з яйцями та перемішайте.
- Додайте просіяне борошно, розпушувач, сіль і знову перемішайте. Влийте окріп та рослинну олію, після чого замішайте тісто без грудочок. Обсмажте млинці з обох сторін на сухій сковорідці до золотого кольору.
- На млинець викладіть вершковий сир із зеленню, консервований тунець та нарізаний соломкою огірок. Закрутіть та розріжте навпіл до діагоналі.
- Перед подачею полийте бальзамічним соусом та присипте пармезаном за бажанням.
Зелені роли на Новий рік
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 червоний та 1 жовтий болгарський перець;
– 200 грамів вершкового сиру;
– 250 грамів шинки;
– 2 яйця;
– 0,5 літра молока;
– 1,5 склянки борошна;
– пучок шпинату;
– сіль до смаку;
– рослинна олія.
Приготування:
- Замішайте тісто на млинці та додайте до нього подрібнений шпинат.
- Обсмажте млинці на сковорідці й дайте їм трохи охолонути.
- Дрібно наріжте шинку та перець, посоліть та добре перемішайте з вершковим сиром.
- Загорніть начинку в млинці та наріжте їх, як роли. Покладіть млинцеві роли у холодильник на 25 хвилин.
- Після цього викладіть з них ялинку та подавайте на стіл.
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