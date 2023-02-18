Напій від поганого настрою: готуємо два різних чаї

18 лютого 2023, 11:13
Читать новость на русском

Джерело:

Оксана Крецул

Чай – один з улюблених напоїв, який щодня п'ють українці. Ми пропонуємо спробувати вам приготувати їх з чорниці та обліпихи.

Ідеальний зимовий напій – це однозначно чай. Ми дібрали два рецепти смачних чаїв з обліпихи та смородини.

Читайте також Готуй без напруги: страви з курятини, на які знадобиться до 25 хвилин

Подавайте їх смачного домашнього печива, солодкого десерту чи іншої випічки.

Рецепт чаю з обліпихи

  • Час: 15 хвилин
Інгредієнти:
 – обліпихове варення;
 – морожена обліпиха;
 – розмарин;
 – палочка кориці;
 – апельсин.

Приготування:

  • Змішуємо обліпихове варення, обліпиху та додаємо скибки апельсина.
  • Заливаємо все окропом, додаємо палочку кориці, розмарин.
  • Залишаємо його настоятися та насолоджуємося.

Рецепт чаю зі смородини

  • Час: 15 хвилин
Інгредієнти:
 – апельсин;
 – 5 – 7 зірочок бадьяну;
 – 3 – 5 столових ложок варення смородини;
 – 1 літр окропу.

Приготування:

  • Нарізаємо апельсини скибками. Змішуємо з бадьяном, соком апельсина та смородиною.

  • Заливаємо все окропом та залишаємо настоятися на кілька хвилин.

Насолоджуємося!

 

Автор: Богданна Рибак