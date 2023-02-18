Напій від поганого настрою: готуємо два різних чаї
18 лютого 2023, 11:13Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
Чай – один з улюблених напоїв, який щодня п'ють українці. Ми пропонуємо спробувати вам приготувати їх з чорниці та обліпихи.
Ідеальний зимовий напій – це однозначно чай. Ми дібрали два рецепти смачних чаїв з обліпихи та смородини.
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Подавайте їх смачного домашнього печива, солодкого десерту чи іншої випічки.
Рецепт чаю з обліпихи
- Час: 15 хвилин
– обліпихове варення;
– морожена обліпиха;
– розмарин;
– палочка кориці;
– апельсин.
Приготування:
- Змішуємо обліпихове варення, обліпиху та додаємо скибки апельсина.
- Заливаємо все окропом, додаємо палочку кориці, розмарин.
- Залишаємо його настоятися та насолоджуємося.
Рецепт чаю зі смородини
- Час: 15 хвилин
– апельсин;
– 5 – 7 зірочок бадьяну;
– 3 – 5 столових ложок варення смородини;
– 1 літр окропу.
Приготування:
- Нарізаємо апельсини скибками. Змішуємо з бадьяном, соком апельсина та смородиною.
- Заливаємо все окропом та залишаємо настоятися на кілька хвилин.
Насолоджуємося!