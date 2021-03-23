Риба по-тайськи: рецепт від Марко Черветті

Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом риби по-тайськи. Запишіть собі рецепт.

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті разом з кулінарним експертом тайської кухні Ігорем Крамаренко розповідають як приготувати рибу по-тайськи з соусом.

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Рецепт риби по-тайськи

галангал

лемонграс

Для приготування соусу помийте перець чилі, почистіть від кісточок, подрібніть ножем. Часник почистіть, подрібніть ножем. Корінь кінзи помийте, подрібніть ножем. У ступу викладіть часник, додайте сіль, перець чилі, пальмовий цукор, коріння кінзи, додайте сік лайму, рибний соус, подрібніть до однорідної консистенції. Помийте лемонграс, галангал, почистіть цибулю, перець чилі, часник, наріжте скибочками. Ретельно помийте рибу, зробіть невеликі надрізи з двох сторін. Викладіть на деко лемонграс, галангал, цибулю, перець чилі, часник, зверху викладіть рибу, вилийте половину соусу. Розігрійте духовку, готуйте у режимі "на пару" протягом 15 хвилин. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям кінзи. Подавайте з соусом. Смачного!

– 1 шт. риби (сибас);– рибний соус;– цукор (пальмовий);– лайм;– часник;– перець чилі;– кінза;– цибуля шалот;– сіль.

Рецепт риби по-тайськи від Марко Черветті​ у відео: