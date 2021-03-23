Риба по-тайськи: рецепт від Марко Черветті

Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом риби по-тайськи. Запишіть собі рецепт.
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті разом з кулінарним експертом тайської кухні Ігорем Крамаренко розповідають як приготувати рибу по-тайськи з соусом.
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Рецепт риби по-тайськи
Інгредієнти:
– 1 шт. риби (сибас);
– рибний соус;
– цукор (пальмовий);
– лайм;
– часник;
– перець чилі;
– кінза;
– цибуля шалот;
–
галангал
;
–
лемонграс
;
– сіль.
- Для приготування соусу помийте перець чилі, почистіть від кісточок, подрібніть ножем.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Корінь кінзи помийте, подрібніть ножем.
- У ступу викладіть часник, додайте сіль, перець чилі, пальмовий цукор, коріння кінзи, додайте сік лайму, рибний соус, подрібніть до однорідної консистенції.
- Помийте лемонграс, галангал, почистіть цибулю, перець чилі, часник, наріжте скибочками.
- Ретельно помийте рибу, зробіть невеликі надрізи з двох сторін. Викладіть на деко лемонграс, галангал, цибулю, перець чилі, часник, зверху викладіть рибу, вилийте половину соусу.
- Розігрійте духовку, готуйте у режимі "на пару" протягом 15 хвилин.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям кінзи. Подавайте з соусом. Смачного!
Рецепт риби по-тайськи від Марко Черветті у відео: