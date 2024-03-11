Запечена картопля Al Forno з анчоусами, цибулею та пармезаном варта стати прикрасою стола. Не дивуйтеся такому поєднанню, а краще спробуйте, адже це дуже смачно.

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Картопля від Джеймі Олівера

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистьте картоплю, цибулю та корінь фенхелю. Наріжте овочі тонкими пластинами.
  2. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  3. Поставте пательню на вогонь, влийте молоко і вершки. Додайте анчоуси та трішки олії, у якій вони були законсервовані. Розчавіть очищений часник, додайте гілочку розмарину та лаврове листя і дрібно натріть мускатний горіх.
  4. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Далі залиште настоюватися протягом декількох хвилин. Дрібно натріть половину пармезану та перемішайте.
  5. У форму для запікання викладіть перемішані слайси картоплі, цибулі та фенхелю. Влийте вершкову суміш і дрібно натріть зверху пармезан, що залишився.
  6. Накрийте фольгою і запікайте протягом 30 хвилин. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 45 хвилин, або до м'якості і гарного золотистого кольору.