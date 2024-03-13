Той самий хек в томатному соусі: потіште рідних неймовірною вечерею
13 березня 2024, 22:45Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
До хека чудово пасує томатний соус. Спробуйте приготувати його за цим рецептом – ви будете здивовані.
До цієї страви підійде будь-який гарнір. Риба вийде дуже ніжною та ароматною.
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Рецепт риби в томатному соусі
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 2 великі хеки;
– 1 велика цибулина;
– 1 морквина;
– 150 мілілітрів олії;
– 3 – 4 столові ложки томатної пасти;
– 500 мілілітрів води;
– сіль, перець, мелений коріандр, лавровий лист, цукор до смаку.
Приготування:
- Рибу почистьте, помийте та обсушіть паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Наріжте на порційні шматочки та трохи посоліть.
- Обсмажте хек на олії з усіх боків до золотавого кольору та дайте охолонути.
- Тим часом на олії обсмажте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву до золотавого кольору. Додайте томатну пасту і трохи цукру. Постійно помішуючи, смажте одну хвилину.
- Влийте воду, додайте сіль та всі інші спеції й тушкуйте на слабкому вогні 5 хвилин.
- З риби видаліть плавники, хребет та всі інші кісточки, розділяючи шматочки на половинки. Викладіть їх у киплячий соус та тушкуйте під кришкою 15 – 20 хвилин.