Підійде для низькокалорійного харчування: риба, запечена у фользі

Біли або червона риба – це завжди вдалий вибір для швидкої та легкої вечері. Овочі для запікання ви можете обирати будь-які: від моркви до артишоків.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачної запеченої риби у фользі, які він подає з овочами.

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Така страва ідеально підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням, дотримується низькокалорійної дієти. Така риба чудово підійде для легкої вечері.

Риба, запечена у фользі

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1

– 150 грамів філе риби;– половина ріпчастої цибулі;– 40 грамів цукіні;– 35 грамів болгарського перцю;– 50 грамів томатів;– тим'ян;– сіль;– 25 грамів білого сухого вина;– оливкова олія.

Приготування:

Підготуйте філе риби без кісточок (придбайте готове або самостійно філіруйте рибу).

Нарізаємо овочі, окрім томатів, брусочком і легенько підсмажуємо їх на сковорідці. Це потрібно для того, щоб овочі швидше віддали свій сік рибі та стали більш ароматні. Присмачте їх сіллю.

Вливаємо трішки олії на шар харчової фольги, додаємо пару гілочок петрушки, викладаємо підсолене філе риби, на нього викладаємо теплі підсмажені овочі. Поверх – порізані томати, ще трохи тим’яну і біле сухе вино. Воно придає особливих ароматів страві та соусу, а алкоголю вже не буде у готовій страві – він випарується.

Щільно зариваємо фольгу, щоб не виходила волога і відправляємо страву у духовку на 20 – 22 хвилини при температурі 200 градусів.

Шеф-кухар радить подавати страву одразу у фользі та з ложкою, адже риба буде в ароматному овочевому бульйоні і дуже соковита.

Смачного!

Поради Володимира Ярославського