Рибні фрикадельки в томатах: готуємо з Ярославським

15 грудня 2022, 13:02
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Риба обов'язково повинна бути в раціоні як дорослих, так і діток. Але як змусити найменших їсти неулюблений продукт? Ділимося перевіреною стравою!

Мабуть, немає діток, які б не любили фрикадельки. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський підготував смачний рецепт фрикадельок з риби, які будуть їсти за обидві щоки навіть найвибагливіші дітлахи.

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Обирайте для страви білу рибу. Чудово підійде минтай – його ціна також не вдарить по кишені. Взимку особливо пасує готувати рибні страви, а якщо щей в апетитному томатному соусі – смакота!

Рецепт рибних фрикадельок

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 400 грамів риби;
 – 150 грамів ріпчастої цибулі;
 – 50 грамів твердого сиру;
 – куряче яйце;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.
Для соусу:
 – 200 грамів томатів у власному соку;
 – 100 грамів ріпчастої цибулі;
 – 2 зубчики часнику;
 – 30 мілілітрів олії;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – сухі трави (базилік, орегано, чабер);
 – 40 грамів вершків;
 – зелень для подачі.

Приготування:

  • Видаліть з філе риби кісточки. Якщо вона не свіжа, а розморожена – відіжміть зайву рідину.
  • Наріжте цибулю довільними середніми шматочками та обсмажте на вершковому маслі.
  • Змішайте рибу з цибулею, двічі пропустіть через дрібну решітку м'ясорубки.
  • Додайте яйце, натертий сир та добре перемішайте все.
  • Змастіть руки олією та сформуйте фрикадельки.
  • Окремо наріжте цибулю для соусу, подрібніть часник. обсмажте їх на сковорідці. Додайте томати у власному соку, сіль, сухі трави та вершки. Можна влити трішки води або соку з томатів.
  • Занурте фрикадельки в соус та тушкуйте під кришкою 5 – 6 хвилин.
  • Переверніть їх на іншу сторону та знову тушкуйте 5 – 6 хвилин.
  • Готову страву досить рясно посипте посіченою зеленню і подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак