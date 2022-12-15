Рибні фрикадельки в томатах: готуємо з Ярославським
15 грудня 2022, 13:02Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Риба обов'язково повинна бути в раціоні як дорослих, так і діток. Але як змусити найменших їсти неулюблений продукт? Ділимося перевіреною стравою!
Мабуть, немає діток, які б не любили фрикадельки. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський підготував смачний рецепт фрикадельок з риби, які будуть їсти за обидві щоки навіть найвибагливіші дітлахи.
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Обирайте для страви білу рибу. Чудово підійде минтай – його ціна також не вдарить по кишені. Взимку особливо пасує готувати рибні страви, а якщо щей в апетитному томатному соусі – смакота!
Рецепт рибних фрикадельок
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 400 грамів риби;
– 150 грамів ріпчастої цибулі;
– 50 грамів твердого сиру;
– куряче яйце;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Для соусу:
– 200 грамів томатів у власному соку;
– 100 грамів ріпчастої цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 30 мілілітрів олії;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухі трави (базилік, орегано, чабер);
– 40 грамів вершків;
– зелень для подачі.
Приготування:
- Видаліть з філе риби кісточки. Якщо вона не свіжа, а розморожена – відіжміть зайву рідину.
- Наріжте цибулю довільними середніми шматочками та обсмажте на вершковому маслі.
- Змішайте рибу з цибулею, двічі пропустіть через дрібну решітку м'ясорубки.
- Додайте яйце, натертий сир та добре перемішайте все.
- Змастіть руки олією та сформуйте фрикадельки.
- Окремо наріжте цибулю для соусу, подрібніть часник. обсмажте їх на сковорідці. Додайте томати у власному соку, сіль, сухі трави та вершки. Можна влити трішки води або соку з томатів.
- Занурте фрикадельки в соус та тушкуйте під кришкою 5 – 6 хвилин.
- Переверніть їх на іншу сторону та знову тушкуйте 5 – 6 хвилин.
- Готову страву досить рясно посипте посіченою зеленню і подавайте до столу.
Смачного!