Смачніших не знайти: готуємо рибні котлети з соусом тартар

Котлети – завжди вдалий вибір для обіду чи вечері, та й просто на канапку їх зручно покласти і одразу з'їсти. Серед популярних варіантів страви лідирують котлети з м1яса та риби. Сьогодні ми поговоримо про останні.

Щоб котлети вийшли соковитими, ніжними, але повністю просмаженими потрібно враховувати технологію приготування страви. Пропонуємо рецепт на сковорідці з кількома видами риби: палтусом, щукою та тріскою.

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Щоб доповнити страву з рибних котлет обов'язково подайте його з соусом тартар. Він не тільки доповнить смак страви, а й відтінить його ароматні нотки.

Рецепт рибних котлет

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 600 грамів рибного філе;– 1 ріпчаста цибуля;– зелена цибуля та свіжий кріп (3 – 5 пагінців);– 1 куряче яйце;– 1 столова ложка панірувальних сухарів;– 2 столові ложки грецького йогурту;– сіль;– чорний мелений перець;– пшеничне борошно для панірування котлет.

Приготування:

Ретельно чистимо ріпчасту цибулю, ріжемо дрібним кубиком і смажимо до рум'яності на розігрітій сковорідці з олією. Поки цибуля смажиться, робимо фарш за допомогою м'ясорубки, або ручного блендера.



Рибні котлети із зеленим горошком / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Додаємо свіжу зелень до рибно фаршу та ще раз подрібнюємо. Додаємо яйце, йогурт і сухарі. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Додаємо слідом смажену перемелену цибулю.

Фарш буде досить густий. Формуємо котлети та паніруємо у борошні. Обсмажуємо їх на розігрітій сковорідці з олією до готовності.

Рецепт соусу тартар

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

– 150 грецького йогурту;– 100 грамів сметани;– 1 пучок кропу;– солоний огірок;– половина ріпчастої цибулі (можна використати сорт Марс).

Приготування:

Огірок нарізаємо дрібним кубиком, аналогічно і ріпчасту цибулю.

Рибні котлети із зеленим горошком / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Насічіть дрібно кріп та змішайте всі інгредієнти зі сметаною та грецьким йогуртом.

Подавайте рибні котлети з соусом.

Смачного!