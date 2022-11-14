Смачніших не знайти: готуємо рибні котлети з соусом тартар
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Котлети – завжди вдалий вибір для обіду чи вечері, та й просто на канапку їх зручно покласти і одразу з'їсти. Серед популярних варіантів страви лідирують котлети з м1яса та риби. Сьогодні ми поговоримо про останні.
Щоб котлети вийшли соковитими, ніжними, але повністю просмаженими потрібно враховувати технологію приготування страви. Пропонуємо рецепт на сковорідці з кількома видами риби: палтусом, щукою та тріскою.
Читайте також Економимо світло: 3 готові ідеї для смачних страв нашвидкуруч
Щоб доповнити страву з рибних котлет обов'язково подайте його з соусом тартар. Він не тільки доповнить смак страви, а й відтінить його ароматні нотки.
Рецепт рибних котлет
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 600 грамів рибного філе;
– 1 ріпчаста цибуля;
– зелена цибуля та свіжий кріп (3 – 5 пагінців);
– 1 куряче яйце;
– 1 столова ложка панірувальних сухарів;
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– пшеничне борошно для панірування котлет.
Приготування:
- Ретельно чистимо ріпчасту цибулю, ріжемо дрібним кубиком і смажимо до рум'яності на розігрітій сковорідці з олією. Поки цибуля смажиться, робимо фарш за допомогою м'ясорубки, або ручного блендера.
Рибні котлети із зеленим горошком / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Додаємо свіжу зелень до рибно фаршу та ще раз подрібнюємо. Додаємо яйце, йогурт і сухарі. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Додаємо слідом смажену перемелену цибулю.
- Фарш буде досить густий. Формуємо котлети та паніруємо у борошні. Обсмажуємо їх на розігрітій сковорідці з олією до готовності.
Рецепт соусу тартар
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
– 150 грецького йогурту;
– 100 грамів сметани;
– 1 пучок кропу;
– солоний огірок;
– половина ріпчастої цибулі (можна використати сорт Марс).
Приготування:
- Огірок нарізаємо дрібним кубиком, аналогічно і ріпчасту цибулю.
Рибні котлети із зеленим горошком / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Насічіть дрібно кріп та змішайте всі інгредієнти зі сметаною та грецьким йогуртом.
- Подавайте рибні котлети з соусом.
Смачного!