Бюджетна страва з неймовірним смаком: готуємо ніжні рибні котлети з консерви
28 лютого 2024, 13:30Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Смачні рибні котлети виходять не лише з фаршу. Їх цілком можна зробити з консерви.
Такий метод чудово підійде для тих, кому ніколи бігти за фаршем, або якщо хочеться кудись застосувати консерву. Спробуйте – вам сподобається.
Буде смачно Смачнюща вечеря, що збереже ваш гаманець: готуємо картопляні кораблики у духовці
Рибні котлети з консерви
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 180 грамів рису;
– 1 банка консервованого тунця;
– 1 цибулина;
– свіжий кріп до смаку;
– 1 яйце;
– 40 грамів панірувальних сухарів;
– сіль, перець до смаку;
– олія.
Приготування:
- Відваріть рис до готовності у підсоленій воді. Відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і залишите.
- Рідину з банки з консервою злийте, а вміст розімніть.
- Очищену цибулю наріжте кубиком, а кріп подрібніть.
- З'єднайте рис, консерву, цибулю, кріп та яйце. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Вологими руками сформуйте котлети, обваляйте їх в панірувальних сухарях.
- Смажте на пательні, змащеній олією, по 6 хвилин з кожного боку.