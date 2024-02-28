Бюджетна страва з неймовірним смаком: готуємо ніжні рибні котлети з консерви

28 лютого 2024, 13:30
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Джерело:

УНІАН

Смачні рибні котлети виходять не лише з фаршу. Їх цілком можна зробити з консерви.

Такий метод чудово підійде для тих, кому ніколи бігти за фаршем, або якщо хочеться кудись застосувати консерву. Спробуйте – вам сподобається.

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Рибні котлети з консерви

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 180 грамів рису;
– 1 банка консервованого тунця;
– 1 цибулина;
– свіжий кріп до смаку;
– 1 яйце;
– 40 грамів панірувальних сухарів;
– сіль, перець до смаку;
– олія.

Приготування:

  1. Відваріть рис до готовності у підсоленій воді. Відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і залишите.
  2. Рідину з банки з консервою злийте, а вміст розімніть.
  3. Очищену цибулю наріжте кубиком, а кріп подрібніть.
  4. З'єднайте рис, консерву, цибулю, кріп та яйце. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
  5. Вологими руками сформуйте котлети, обваляйте їх в панірувальних сухарях.
  6. Смажте на пательні, змащеній олією, по 6 хвилин з кожного боку.
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Автор: Ольга Котів