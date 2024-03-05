Просто та смачно: як приготувати соковиті рибні котлети за 30 хвилин

Приготування домашніх страв завжди викликає особливі почуття затишку у колі рідних людей. Рибні котлети – страва, яка точно всім смакуватиме.

Рибні котлети – це смачна та поживна страва, яка швидко готується і завжди викликає захоплення у всіх членів сім'ї. Простота їх приготування робить рецепт ідеальним варіантом для буднів, коли часу на готування дуже обмаль.

До теми 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця

Рецепт рибних котлет

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Такий особливий смак / Фото Kwestia smaku

– 1 кілограм філе будь-якої риби;– 1 яйце;– 2 великі черстві булочки;– 1 цибулина;– сіль, перець до смаку;– олія для смаження;– панірувальні сухарі. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ" . Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготування:

Філе риби (якщо використовуєте заморожене, то попередньо розморозьте) перемеліть на м’ясорубці. До рибної маси додайте яйце. Булочки замочіть у воді або молоці. Ретельно відіжміть і додайте до рибної маси. Цибулю наріжте дрібними кубиками і також додайте до рибної маси. Ретельно все перемішайте і приправте сіллю і перцем до смаку. З отриманої маси сформуйте овальні котлети і обваляйте їх у панірувальних сухарях. На сковороді розігрійте олію. Додайте котлети і обсмажте до рум'яності з двох сторін. Подавайте з картоплею або будь-яким салатом.

Не треба чекати особливого випадку: рецептз хека.