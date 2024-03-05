Просто та смачно: як приготувати соковиті рибні котлети за 30 хвилин

5 березня 2024, 14:50
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Джерело:

przepisy

Приготування домашніх страв завжди викликає особливі почуття затишку у колі рідних людей. Рибні котлети – страва, яка точно всім смакуватиме.

Рибні котлети – це смачна та поживна страва, яка швидко готується і завжди викликає захоплення у всіх членів сім'ї. Простота їх приготування робить рецепт ідеальним варіантом для буднів, коли часу на готування дуже обмаль.

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Рецепт рибних котлет

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Такий особливий смак / Фото Kwestia smaku

Інгредієнти:
– 1 кілограм філе будь-якої риби;
– 1 яйце;
– 2 великі черстві булочки;
– 1 цибулина;
– сіль, перець до смаку;
– олія для смаження;
– панірувальні сухарі. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготування:

  1. Філе риби (якщо використовуєте заморожене, то попередньо розморозьте) перемеліть на м’ясорубці.
  2. До рибної маси додайте яйце.
  3. Булочки замочіть у воді або молоці.
  4. Ретельно відіжміть і додайте до рибної маси.
  5. Цибулю наріжте дрібними кубиками і також додайте до рибної маси.
  6. Ретельно все перемішайте і приправте сіллю і перцем до смаку.
  7. З отриманої маси сформуйте овальні котлети і обваляйте їх у панірувальних сухарях.
  8. На сковороді розігрійте олію.
  9. Додайте котлети і обсмажте до рум'яності з двох сторін. Подавайте з картоплею або будь-яким салатом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська