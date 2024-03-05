Просто та смачно: як приготувати соковиті рибні котлети за 30 хвилин
5 березня 2024, 14:50Читать новость на русском
Джерело:przepisy
Приготування домашніх страв завжди викликає особливі почуття затишку у колі рідних людей. Рибні котлети – страва, яка точно всім смакуватиме.
Рибні котлети – це смачна та поживна страва, яка швидко готується і завжди викликає захоплення у всіх членів сім'ї. Простота їх приготування робить рецепт ідеальним варіантом для буднів, коли часу на готування дуже обмаль.
До теми 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця
Рецепт рибних котлет
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Такий особливий смак / Фото Kwestia smakuІнгредієнти:
– 1 кілограм філе будь-якої риби;
– 1 яйце;
– 2 великі черстві булочки;
– 1 цибулина;
– сіль, перець до смаку;
– олія для смаження;
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Приготування:
- Філе риби (якщо використовуєте заморожене, то попередньо розморозьте) перемеліть на м’ясорубці.
- До рибної маси додайте яйце.
- Булочки замочіть у воді або молоці.
- Ретельно відіжміть і додайте до рибної маси.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками і також додайте до рибної маси.
- Ретельно все перемішайте і приправте сіллю і перцем до смаку.
- З отриманої маси сформуйте овальні котлети і обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- На сковороді розігрійте олію.
- Додайте котлети і обсмажте до рум'яності з двох сторін. Подавайте з картоплею або будь-яким салатом.