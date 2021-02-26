Рецепт рибних котлет від зірки Вар'ятів Віталіка Тильного

Український актор та зірка гумор шоу "Вар'яти" Віталік Тильний поділився смачним рецептом рибних котлет.

Талановитий актор "Вар'яти-шоу" на Новому каналі – Віталік Тильний зізнався, що відновив заняття в тренажерному залі та пильно слідкує за своєю фігурою, адже за зиму набрав декілька зайвих кілограмів.

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Віталік Тильний обирає у своєму раціоні більше овочів та риби, щоб налагодити процес схуднення. Сьогодні актор поділився рецептом своїх улюблених котлет з білого окуня, котрі частенько готує на природі.

Тепер їм більше овочів та риби. Ділюсь улюбленим рецептом рибних котлеток. До речі, найчастіше їх готую в тандирі. Тоді вони мають присмак копченості та запах димку. Смачними виходять й приготовані вдома на пательні, – прокоментував Віталік Тильний.

Віталік Тильний/Новий канал

Щоб приготувати аналогічні котлети, як у Віталіка Тильного нам потрібно декілька інгредієнтів та трішки часу. Гайда готувати разом!

Як приготувати рибні котлети

Ретельно почистіть рибу, зніміть луску та відваріть до готовності. Ріпчасту цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиками. Обсмажте цибулю на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору. Охолодіть рибу, видаліть кісточки. У чаші блендера подрібніть рибу, цибулю та додайте яйце. Посоліть фарш та поперчіть на ваш смак. Сформуйте вологими руками рибні котлети та обсмажте їх з обох боків до готовності. Смачного!

– 500 г риби (білий окунь);– 2 скибочки білого хліба;– 1 яйце;– 2 цибулини;– 2 ст. л олії;– сіль та перець на ваш смак.

До речі, прем’єра нових випусків "Вар’яти-шоу" вже 17 березня о 19:00 на Новому каналі. Не пропустіть!