Рецепт рибних котлет від зірки Вар'ятів Віталіка Тильного

Джерело:Новий канал
Український актор та зірка гумор шоу "Вар'яти" Віталік Тильний поділився смачним рецептом рибних котлет.
Талановитий актор "Вар'яти-шоу" на Новому каналі – Віталік Тильний зізнався, що відновив заняття в тренажерному залі та пильно слідкує за своєю фігурою, адже за зиму набрав декілька зайвих кілограмів.
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Віталік Тильний обирає у своєму раціоні більше овочів та риби, щоб налагодити процес схуднення. Сьогодні актор поділився рецептом своїх улюблених котлет з білого окуня, котрі частенько готує на природі.
Тепер їм більше овочів та риби. Ділюсь улюбленим рецептом рибних котлеток. До речі, найчастіше їх готую в тандирі. Тоді вони мають присмак копченості та запах димку. Смачними виходять й приготовані вдома на пательні, – прокоментував Віталік Тильний.
Віталік Тильний/Новий канал
Щоб приготувати аналогічні котлети, як у Віталіка Тильного нам потрібно декілька інгредієнтів та трішки часу. Гайда готувати разом!
До речі, прем’єра нових випусків "Вар’яти-шоу" вже 17 березня о 19:00 на Новому каналі. Не пропустіть!