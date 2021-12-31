Рибні закуски до Нового року 2022 за 15 хвилин: з ікрою, лососем та креветками

31 грудня 2021 , 11:54
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Джерело:

24 канал

Щоб полегшити вам завдання з формування святкового меню, у нас є три рибні закуски на приготування яких потрібно всього 15 хвилин. А саме: вафельні кошики з червоною ікрою, брускети з лососем та новорічні "зірочки" з креветками.

Вафельні кошики з червоною ікрою

  • Час: 5 хвилин

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Фото Shutterstock

Інгредієнти:
 – вафельні кошики;
 – вершкове масло;
 – червона ікра;
 – зелень петрушки.

Приготування:

  1. М'яке вершкове масло викладіть у кожен вафельний кошик.
  1. Зверху додайте чайну ложку червоної ікри.
  1. Задекоруйте закуску невеликими листочками петрушки.

Смачного!

Зірочки з креветками

  • Час: 15 хвилин


Фото Shutterstock

Інгредієнти:
 – тостовий хліб;
 – вершковий крем-сир;
 – свіжий огірок;
 – оливки без кісточки;
 – свіжі креветки;
 – 1 столова ложка вершкового масла;
 – сіль.

Приготування:

  1. Почистіть креветки від панцирів, видаліть кишку. 
  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній креветки по 1 хвилині з кожного боку.
  1. Виріжте з тостового хліба зірочки або просто наріжте квадратиками. Змастіть хліб крем-сиром та викладіть кружальце свіжого огірка.
  1. На зубочистку настроміть креветку та оливку. Закріпіть її на канапе.

Закуска готова. Смачного!

Брускета зі слабосолоним лососем

  • Час: 10 – 15 хвилин


Фото Shutterstock

Інгредієнти:
 – пшеничний багет;
 – слабосолоний лосось;
 – вершкове масло;
 – улюблений салат (рукола та айсберг);
 – соус песто або зелена олія.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом, обсмажте на ній нарізані шматочки багету з обох сторін.
  1. Наріжте лосось тонкими скибками.
  1. Змастіть брускети зеленою олією або соусом песто. Зверху викладіть свіже листя салату та шматочок лосося.
  1. Подавайте брускети до столу охолодженими. 

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак