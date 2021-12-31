Рибні закуски до Нового року 2022 за 15 хвилин: з ікрою, лососем та креветками

11:54

Щоб полегшити вам завдання з формування святкового меню, у нас є три рибні закуски на приготування яких потрібно всього 15 хвилин. А саме: вафельні кошики з червоною ікрою, брускети з лососем та новорічні "зірочки" з креветками.