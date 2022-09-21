Розлетяться за лічені хвилини: три закуски до святкового столу

21 вересня 2022 , 12:45
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Щоб швидко і якісно скласти меню на майбутнє святкування дня народження чи іншого сімейного свята, потрібно все добряче обдумати, визначитися з інгредієнтами. Якщо ви плануєте готувати рибні закуски – ця підбірка саме для вас.

Ми дібрали три варіанти закусок з риби та морепродуктів, які точно сподобаються кожному. Йдеться про тарталетки з креветками, закуска з авокадо та тунця в половинках та сирні панкейки з червоною рибою.

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Закуска з креветками у тарталетках

Інгредієнти:
 – 12 – 15 тарталеток;
 – половина огірка;
 – кріп;
 – дрібка солі;
 – 2,5 столові ложки крем-сиру;
 – 12 – 15 креветок;
 – ікра;
 – кунжут.

Приготування:

  • Наріжте свіжий огірок кубиками, а кріп дрібно насічіть ножем.
  • Змішайте крем-сир, сіль, огірок та кріп. Викладіть начинку в тарталетки та зверху поставте готову креветку. 
  • Посипте все кунжутом, викладіть ікру та подавайте до столу.

Смачного!

Закуска з авокадо в половинках та тунцем

Інгредієнти:
 – 2 стиглих авокадо;
 – 2 баночки тунця;
 – 8 – 10 чері.
Для соусу:
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – оливкова олія;
 – лимонний сік;
 – насіння кунжуту.

Приготування:

  • Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку і м‘якоть так, щоб не пошкодити шкірочку. Шкірочки відкладаємо в сторону, в них будемо сервірувати салат.
  • Відкриваємо тунець, зливаємо рідину.
  • Авокадо нарізаємо на кубики, нарізаємо чері навпіл, і змішуємо з тунцем, краплею оливкової олії, лимонним соком, солимо, перчимо.
  • Викладаємо в човники з авокадо і посипаємо кунжутом.

Смачного!

Закуска з червоною рибою на сирних панкейках

Інгредієнти:
 – 2 курячих яйця;
 – 1 столова ложка цукру без гірки;
 – 1/3 чайної ложки солі;
 – 250 мілілітрів теплого молока;
 – 150 грамів борошна;
 – 1 чайна ложка розпушувача;
 – 1/4 чайної ложки соди;
 – 150 грамів твердого сиру;
 – 20 грамів вершкового масла;
 – олія.
Для начинки:
 – 200 грамів крем-сиру;
 – свіжий кріп;
 – слабосолена риба;
 – улюблена зелень.

Приготування:

  • Яйця, цукор, сіль, розтоплене масло збовтуємо, додаємо молоко, просіяне борошно, розпушувач, соду, добре змішуємо вінчиком.
  • Сир натираємо на середній терці і додаємо до тіста, змішуємо.
  • На сковороду капаємо трішки олії, розтираємо її серветкою. Смажимо панкейки на розігрітій сковороді, 1 панкейк – 1 столова ложка тіста, перевертаємо коли зверху ще сире тісто, але бульки вже лопають.
  • Для начинки з‘єднуємо крем-сир з подрібненим кропом, змазуємо панкейки і зверху викладаємо рибу і зелень.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак