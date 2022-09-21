Розлетяться за лічені хвилини: три закуски до святкового столу
21 вересня 2022 , 12:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Щоб швидко і якісно скласти меню на майбутнє святкування дня народження чи іншого сімейного свята, потрібно все добряче обдумати, визначитися з інгредієнтами. Якщо ви плануєте готувати рибні закуски – ця підбірка саме для вас.
Ми дібрали три варіанти закусок з риби та морепродуктів, які точно сподобаються кожному. Йдеться про тарталетки з креветками, закуска з авокадо та тунця в половинках та сирні панкейки з червоною рибою.
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Закуска з креветками у тарталеткахІнгредієнти:
– 12 – 15 тарталеток;
– половина огірка;
– кріп;
– дрібка солі;
– 2,5 столові ложки крем-сиру;
– 12 – 15 креветок;
– ікра;
– кунжут.
Приготування:
- Наріжте свіжий огірок кубиками, а кріп дрібно насічіть ножем.
- Змішайте крем-сир, сіль, огірок та кріп. Викладіть начинку в тарталетки та зверху поставте готову креветку.
- Посипте все кунжутом, викладіть ікру та подавайте до столу.
Смачного!
Закуска з авокадо в половинках та тунцемІнгредієнти:
– 2 стиглих авокадо;
– 2 баночки тунця;
– 8 – 10 чері.
Для соусу:
– сіль;
– чорний мелений перець;
– оливкова олія;
– лимонний сік;
– насіння кунжуту.
Приготування:
- Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку і м‘якоть так, щоб не пошкодити шкірочку. Шкірочки відкладаємо в сторону, в них будемо сервірувати салат.
- Відкриваємо тунець, зливаємо рідину.
- Авокадо нарізаємо на кубики, нарізаємо чері навпіл, і змішуємо з тунцем, краплею оливкової олії, лимонним соком, солимо, перчимо.
- Викладаємо в човники з авокадо і посипаємо кунжутом.
Смачного!
Закуска з червоною рибою на сирних панкейкахІнгредієнти:
– 2 курячих яйця;
– 1 столова ложка цукру без гірки;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 250 мілілітрів теплого молока;
– 150 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1/4 чайної ложки соди;
– 150 грамів твердого сиру;
– 20 грамів вершкового масла;
– олія.
Для начинки:
– 200 грамів крем-сиру;
– свіжий кріп;
– слабосолена риба;
– улюблена зелень.
Приготування:
- Яйця, цукор, сіль, розтоплене масло збовтуємо, додаємо молоко, просіяне борошно, розпушувач, соду, добре змішуємо вінчиком.
- Сир натираємо на середній терці і додаємо до тіста, змішуємо.
- На сковороду капаємо трішки олії, розтираємо її серветкою. Смажимо панкейки на розігрітій сковороді, 1 панкейк – 1 столова ложка тіста, перевертаємо коли зверху ще сире тісто, але бульки вже лопають.
- Для начинки з‘єднуємо крем-сир з подрібненим кропом, змазуємо панкейки і зверху викладаємо рибу і зелень.
Смачного!