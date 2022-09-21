Розлетяться за лічені хвилини: три закуски до святкового столу

12:45

Щоб швидко і якісно скласти меню на майбутнє святкування дня народження чи іншого сімейного свята, потрібно все добряче обдумати, визначитися з інгредієнтами. Якщо ви плануєте готувати рибні закуски – ця підбірка саме для вас.