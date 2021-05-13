Як приготувати рибний бульйон: рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з читачами рецептом рибного бульйону з овочами. Як приготувати – читайте у матеріалі.

Марко Черветті розповідає як правильно приготувати бульйон, щоб він був ароматним. До страви додають рибу, а також мідії, креветки, запашні трави та овочі – фенхель, стебло селери.

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Рибний бульйон

Помийте моркву, почистіть, наріжте скибочками. Помийте фенхель, стебло селери, наріжте кубиками. Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем. Кальмар, креветки помийте, почистіть. Рибу ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками. У каструлі з оливковою олією, обсмажте рибу, панцирі креветок, додайте овочі, вино, воду, варіть на маленькому вогні протягом 45 хвилин. Далі – додайте мідії, стебло селери, перець, перемішайте, варіть 12 хвилин. Усю зелень помийте, додайте у бульйон. Бульйон зніміть з вогню, зцідіть. Викладіть у тарілку. Смачного!

– 1 риба (скумбрія);– стебло селери;– 1 морква;– 1/2 цибулі;– 1 фенхель;– 3 зубчики часнику;– креветки;– 1 кальмар;– біле вино;– оливкова олія;– 2 літри води;– мідії;– петрушка;– кінза;– зелена цибуля;– чебрець;– шавлія;– лавровий лист;– перець (горошок).

Рибний бульйон від Марко черветті – рецепт у відео: