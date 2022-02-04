Рис по-мексиканськи: рецепт із замороженими овочами
4 лютого 2022 , 18:06Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Набридли гарніри з макаронів чи картоплі? Оберіть рис з овочами! Він швидкий у приготуванні, поживний та підійде до м'яса.
Щоб приготувати рис з овочами вам потрібно всього кілька простих кроків та доступні інгредієнти. Гарнір відмінно підійде м'ясних страв з курочки.
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Взимку використовуйте заморожені овочі, а влітку – свіжі.
Рецепт мексиканського рису з овочами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Фото Damn delicious
– 1 столова ложка оливкової олії.
– 2 зубчики часнику;
– 1 цибулина (нарізана кубиками);
– 1 1/2 склянки рису басматі;
– 1 банка томатного соусу;
– 1 1/2 склянки овочевого бульйону;
– 1 склянка замороженої кукурудзи;
– 1/2 склянки нарізаної кубиками моркви;
– 1/2 склянки замороженого зеленого горошку;
– 1/4 чайної ложки порошку чилі;
– 1/4 чайної ложки кмину;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 2 помідори;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя кінзи.
Приготування:
- У сковорідці розігрійте оливкову олію та обсмажте на ній подрібнений часник та цибулю.
Фото Damn delicious
- Через 2 – 3 хвилини, коли вони стануть прозорими висипте рис. Обсмажуйте його з овочами 2 хвилини.
Фото Damn delicious
- Додайте томатний соус і овочевий бульйон, доведіть все до кипіння.
Фото Damn delicious
- Змішайте кукурудзу, моркву, горошок, порошок чилі і кмин, присмачте сіллю і перцем.
Фото Damn delicious
- Доведіть все до кипіння та накрийте кришкою. Зменште вогонь і тушкуйте страву до готовності рису (13 – 16 хвилин).
- Додайте помідори та перемішайте.
Фото Damn delicious
- Подавайте готовий гарнір з рису та овочів прикрасивши подрібненою кінзою.
Смачного!