Рис по-мексиканськи: ідеальний гарнір для всієї родини

11 листопада 2022 , 13:55
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

За що ми обожнюємо страви з рису, так це за те, що їх надзвичайно легко та швидко готувати. До прикладу, рис по-мексиканськи: дістали запаси морожених овочів, додали відварений рис і готово!

Рис з овочами – це ідеальний гарнір до м'яса, риби, або ж його можна подавати як самостійну страву. Якщо у вас є вже відварений рис, вчорашній теж підійде, процес приготування страви буде ще простішим.

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За бажанням до страви можна додавати різноманітні улюблені спеції, тим самим, щоразу, змінювати його смак.

Рецепт рису по-мексиканськи

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 400 грамів сухого круглозернистого рису;
 – 1 середня ріпчаста цибуля;
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 середня морква;
 – 1 солодки болгарський перець;
 – 3 столові ложки кукурудзи;
 – 3 столові ложки зеленого горошку;
 – олія для смаження;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Спочатку відварюємо рис. Заливаємо рис 500 мілілітрами води, відправляємо на великий вогонь, засікаємо 15 хвилин. Як тільки рис закипить – вмикаємо найменший вогонь. Після варіння не відкриваємо кришку ще 15 хвилин. Охолоджуємо рис.
  • Дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю, зубчики часнику, середніми кубиками нарізаємо моркву і солодкий перець.
  • Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні та поступово обсмажуємо цибулю, далі часник, моркву та вливаємо 100 мілілітрів води. Тушкуємо все 10 хвилин.
  • Додаємо решту овочів, тушкуємо разом ще 5 хвилин, до готовності перцю.
  • ️До овочів в сковороду додаємо рис, солимо, перчимо і перемішуємо.
  • ️Ще 5 хвилин прогріваємо разом рис з овочами на помірному вогні і гарнір готовий.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак