Рис по-мексиканськи: ідеальний гарнір для всієї родини
11 листопада 2022 , 13:55Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
За що ми обожнюємо страви з рису, так це за те, що їх надзвичайно легко та швидко готувати. До прикладу, рис по-мексиканськи: дістали запаси морожених овочів, додали відварений рис і готово!
Рис з овочами – це ідеальний гарнір до м'яса, риби, або ж його можна подавати як самостійну страву. Якщо у вас є вже відварений рис, вчорашній теж підійде, процес приготування страви буде ще простішим.
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За бажанням до страви можна додавати різноманітні улюблені спеції, тим самим, щоразу, змінювати його смак.
Рецепт рису по-мексиканськи
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів сухого круглозернистого рису;
– 1 середня ріпчаста цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 1 середня морква;
– 1 солодки болгарський перець;
– 3 столові ложки кукурудзи;
– 3 столові ложки зеленого горошку;
– олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Спочатку відварюємо рис. Заливаємо рис 500 мілілітрами води, відправляємо на великий вогонь, засікаємо 15 хвилин. Як тільки рис закипить – вмикаємо найменший вогонь. Після варіння не відкриваємо кришку ще 15 хвилин. Охолоджуємо рис.
- Дрібно нарізаємо ріпчасту цибулю, зубчики часнику, середніми кубиками нарізаємо моркву і солодкий перець.
- Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні та поступово обсмажуємо цибулю, далі часник, моркву та вливаємо 100 мілілітрів води. Тушкуємо все 10 хвилин.
- Додаємо решту овочів, тушкуємо разом ще 5 хвилин, до готовності перцю.
- ️До овочів в сковороду додаємо рис, солимо, перчимо і перемішуємо.
- ️Ще 5 хвилин прогріваємо разом рис з овочами на помірному вогні і гарнір готовий.
Смачного!