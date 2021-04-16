Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками оригінальним рецептом страви – запечений рис у духовці з картоплею та мідіями. Запишіть собі рецепт.

Марко Черветті пропонує приготувати рис з картоплею та мідіями з додаванням тертого сиру та томатів. Страву можна подавати у будні та свята.

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Рис з картоплею та мідіями

Почистіть мідії, обсмажте на пательні з олією до готовності. Цибулю, почистіть, наріжте напівкільцями. Картоплю помийте, почистіть, одну наріжте скибочками, інші – кубиками. У каструлю викладіть шарами цибулю, зверху скибочки картоплі, мідії, додайте рис. Помийте петрушку, подрібніть ножем. Стебло селери подрібніть ножем. Викладіть у миску петрушку, цибулю, селеру, додайте сіль, оливкову олію, перемішайте, викладіть у каструлю з мідіями, додайте тертий сир, оливкову олію. Далі – викладіть другий шар картоплі, мідії, рис, цибулю з селерою, оливкову олію, картоплю, сир, перець, додайте воду. Томати помийте, розріжте навпіл. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння води. Зніміть з вогню. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25-35 хвилин до готовності рису. Дістаньте з духовки, викладіть у тарілку. Смачного!

– мідії;– картопля;– 1-2 цибулі;– 2-3 картоплі;– рис Арборіо;– петрушка;– стебло селери;– оливкова олія;– тертий сир Пекоріно;– томати;– сіль, перець;

Рис з картоплею та мідіями – рецепт від Марко Черветті у відео: