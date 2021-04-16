Рис з картоплею та мідіями: рецепт від Марко Черветті

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Джерело:

YouTube Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками оригінальним рецептом страви – запечений рис у духовці з картоплею та мідіями. Запишіть собі рецепт.

Марко Черветті пропонує приготувати рис з картоплею та мідіями з додаванням тертого сиру та томатів. Страву можна подавати у будні та свята.

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Рис з картоплею та мідіями

Інгредієнти:
– мідії;
– картопля;
– 1-2 цибулі;
– 2-3 картоплі;
– рис Арборіо;
– петрушка;
– стебло селери;
– оливкова олія;
– тертий сир Пекоріно;
– томати;
– сіль, перець;
  1. Почистіть мідії, обсмажте на пательні з олією до готовності.
  2. Цибулю, почистіть, наріжте напівкільцями.
  3. Картоплю помийте, почистіть, одну наріжте скибочками, інші – кубиками.
  4. У каструлю викладіть шарами цибулю, зверху скибочки картоплі, мідії, додайте рис.
  5. Помийте петрушку, подрібніть ножем.
  6. Стебло селери подрібніть ножем.
  7. Викладіть у миску петрушку, цибулю, селеру, додайте сіль, оливкову олію, перемішайте, викладіть у каструлю з мідіями, додайте тертий сир, оливкову олію.
  8. Далі – викладіть другий шар картоплі, мідії, рис, цибулю з селерою, оливкову олію, картоплю, сир, перець, додайте воду.
  9. Томати помийте, розріжте навпіл.
  10. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння води. Зніміть з вогню.
  11. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25-35 хвилин до готовності рису.
  12. Дістаньте з духовки, викладіть у тарілку. Смачного!

Рис з картоплею та мідіями – рецепт від Марко Черветті у відео: