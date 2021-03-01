Рис з манго: смачний десерт від Марко Черветті

Джерело:інстаграм Марко Черветті
Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом популярного у Таїланді десерту — солодкого рису з манго. Подробиці — читайте у матеріалі.
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті разом з кулінарним експертом тайської кухні Ігорем Крамаренко розповідають як приготувати десерт – рис з манго. Для якої використовують спілий тайський манго та рис сорту номі. Ми впевнені, що солодкий рис сподобається не тільки дорослим, а й дітям.
Читайте також Як приготувати пана-коту: рецепт Марко Черветті
Рис з манго – рецепт від Марко Черветті у відео: