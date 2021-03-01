Рис з манго: смачний десерт від Марко Черветті

1 березня 2021 , 21:05
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Джерело:

інстаграм Марко Черветті

Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом популярного у Таїланді десерту — солодкого рису з манго. Подробиці — читайте у матеріалі.

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті разом з кулінарним експертом тайської кухні Ігорем Крамаренко розповідають як приготувати десерт – рис з манго. Для якої використовують спілий тайський манго та рис сорту номі. Ми впевнені, що солодкий рис сподобається не тільки дорослим, а й дітям.

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Рис з манго

Інгредієнти:
– тайський рис;
– 200 мілілітрів кокосового молока;
– 150 грамів пальмового цукру;
– сіль;
– манго.
  1. Для приготування десерту ретельно помийте рис, замочіть у холодній воді на 1-2 години, найкраще – на ніч. Зцідіть воду.
  2. Відваріть у каструлі на пару протягом 40 хвилин.
  3. У каструлю з кокосовим молоком додайте цукор, дрібку солі. На маленькому вогні доведіть до кипіння та повного розтанення цукру.
  4. Готовий гарячий рис викладіть у миску, додайте гарячий кокосовий сироп, перемішайте.
  5. Помийте, почистіть манго від шкірки, кісточок, наріжте скибочками.
  6. Викладіть на тарілку рис, манго. Смачного!

Рис з манго – рецепт від Марко Черветті у відео: