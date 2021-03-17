Рецепт рису з овочами: пісна страва на кожен день

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Джерело:

24 канал

Якщо думаєте, що приготувати на вечерю, щоб було корисно та смачно. Ми підготували для вас простий рецепт рису з овочами, який сподобається усім.

Смачний рис з овочами – чудовий варіант для вегетаріанців та тих, хто дотримується посту. Також можна додати кукурудзу, моркву. Страву можна подавати як основну або як гарнір.

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Рецепт рису

Інгредієнти:
– 200 грамів рису;
– 1 цибуля;
– 150 грамів замороженого зеленого горошку;
– сіль;
– перець;
– соняшникова олія;
– ½ лимону.
  1. Ретельно промийте рис.
  2. Цибулю почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією.
  3. Помийте ретельно лимон, вичавіть сік.
  4. У каструлі з окропом відваріть зелений горошок, зцідіть воду.
  5. У каструлю викладіть рис, додайте олію, цибулю, лимонний сік, перемішайте, додайте сіль, перець. Влийте дві склянки води, накрийте кришкою, тушкуйте протягом 25-30 хвилин до готовності.
  6. Викладіть на тарілку, додайте горошок. Смачного!