Як приготувати рисову запіканку: рецепт від Марко Черветті

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Джерело:

YouTube Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом рисової запіканки з сиром, грибами і зеленим горошком. Запишіть собі рецепт.

Марко Черветті розповідає як приготувати справжню неаполітанську страву – Sartu di Riso або рисову запіканку. Традиційно готують з рисом, зеленим горошком, грибами, різними видами сирів, вершковим маслом з рагу та овочевим бульйоном.

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Рисова запіканка

Інгредієнти:
– 250 грамів рису (Арборіо);
– цибуля;
– вершкове масло 82%;
– оливкова олія;
– 1 зубчик часнику;
– овочевий бульйон;
– біле вино;
– 5-6 столових ложох зеленого горошку;
– 2 яйця;
– рагу;
– вода;
– тертий сир Моцарелла;
– тертий сир Пармезан;
– тертий сир Качокавало;
– сушені гриби;
– панірувальні сухарі;
– сіль.
  1. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем.
  2. На пательні на маленькому вогні з вершковим маслом та оливковою олією, обсмажте цибулю з часником, тушкуйте кілька хвилин.
  3. У каструлі розігрійте овочевий бульйон.
  4. Далі – викладіть рис на пательню з цибулею, обсмажте кулька хвилин, додайте вино, коли воно випариться, додайте овочевий бульйон, тушкуйте до повного випарення. Додайте вершкове масло, тертий сир Пармезан, перемішайте, залиште для охолодження.
  5. У миску викладіть рис, додайте яйця, тертий сир Качокавало, перемішайте..
  6. На пательні розігрійте рагу, додайте води, перемішайте до однорідної консистенції, додайте зелений горошок.
  7. Змастіть форму для випікання вершковим маслом, присипте панірувальними сухарями, викладіть рис, посередині викладіть м'який сир, рагу з горошком, сухі гриби, зверху викладіть рис, панірувальні сухарі, вершкове масло, закрийте фольгою.
  8. Відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів протягом 60 хвилин.
  9. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рисову запіканка – рецепт від Марко Черветті у відео: