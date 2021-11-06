Рисово-кабачкові оладки, які можна їсти на дієті: швидкий рецепт для корисного обіду

6 листопада 2021 , 15:10
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Якщо вам закортіло поїсти смаженого, але ви на дієті – у нас є для вас рецепт відмінної страви. Оладки з рису та кабачків приготовані на невеликій кількості оливкової олії не тільки не зашкодять вашій фігурі, а й принесуть задоволення від страви.

Оливкову олію можна замінити масло ГХІ або кокосовою олією, а кабачок на гарбуз. Нумо готувати та харчувати корисно разом з нами!

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Як приготувати рисово-кабачкові оладки

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Оладки / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 250 г пропареного рису;
 – 250 г кабачка;
 – 80 г ріпчастої цибулі;
 – 1 сире куряче яйце;
 – 50 г пшеничного борошна вищого сорту;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – оливкова олія.

Приготування:

  1. Натріть кабачок на дрібній тертці, відіжміть зайву вологу.
  1. Цибулю наріжте дрібними кубиками.


Оладки / Фото Fat Killers

  1. Змішайте рис з кабачком та цибулею, додайте яйце та спеції.
  1. Ретельно вимішайте масу для оладок.
  1. Додайте борошно та перемішайте масу до однорідної консистенції.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте оладки з обох сторін.


Оладки / Фото Fat Killers

  1. Подавайте оладки до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!
Автор: Богданна Рибак