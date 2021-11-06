Рисово-кабачкові оладки, які можна їсти на дієті: швидкий рецепт для корисного обіду
6 листопада 2021 , 15:10Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Якщо вам закортіло поїсти смаженого, але ви на дієті – у нас є для вас рецепт відмінної страви. Оладки з рису та кабачків приготовані на невеликій кількості оливкової олії не тільки не зашкодять вашій фігурі, а й принесуть задоволення від страви.
Оливкову олію можна замінити масло ГХІ або кокосовою олією, а кабачок на гарбуз. Нумо готувати та харчувати корисно разом з нами!
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Як приготувати рисово-кабачкові оладки
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Оладки / Фото Fat Killers
– 250 г пропареного рису;
– 250 г кабачка;
– 80 г ріпчастої цибулі;
– 1 сире куряче яйце;
– 50 г пшеничного борошна вищого сорту;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– оливкова олія.
Приготування:
- Натріть кабачок на дрібній тертці, відіжміть зайву вологу.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками.
Оладки / Фото Fat Killers
- Змішайте рис з кабачком та цибулею, додайте яйце та спеції.
- Ретельно вимішайте масу для оладок.
- Додайте борошно та перемішайте масу до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте оладки з обох сторін.
Оладки / Фото Fat Killers
- Подавайте оладки до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!