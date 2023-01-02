Різдвяна випічка: рецепти на будь-який смак
2 січня 2023, 09:26Читать новость на русском
До Різдва однозначно потрібно готуватися не один день, адже можна не встигнути все приготувати. 24 канал дібрав для вас підбірку святкових десертів, які точно прийдуть до смаку кожному.
Жодне святкування Різдва Христового не проходить без традиційних пампухів, рогаликів з рожою та бабусиних пляцків. Щоб трішки урізноманітнити свій святковий стіл спробуйте приготувати щось із цих популярних рецептів.
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Різдвяний маківник
- Час: 5 годин
- Порції: 8
– 250 грамів сухого маку;
– 5 штук сирих курячих яєць;
– 150 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 300 грамів тертих яблук;
– 100 грамів манки;
– 1 чайна ложка соди;
– 150 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сухофруктів;
– 100 грамів волоських горіхів;
– цедра половини лимона;
– 150 грамів шоколаду;
– 50 грамів жирних вершків.
Приготування:
- Підготуйте для випічки форму розміром 30х18х8 сантиметрів.
- Перетріть мак.
- Мак залийте водою в сотейнику, відправте на повільний вогонь та варіть при постійному помішуванні. Він буде готовим, коли випарується вся рідина.
- Охолодіть мак при кімнатній температурі.
- Яблука натріть на грубій тертці. Відіжміть зайвий сік з м'якоті.
- Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть їх та з'єднайте з цедрою лимона.
- М'яке вершкове масло збивайте міксером та додавайте сирі жовтки.
- До масляної маси додайте мак, сухофрукти, яблука, соду, манку і горіхи. Ретельно перемішайте масу ложкою.
- Окремо збийте білки з цукром та ванільним цукром.
- З'єднайте маси та перемішайте. Викладіть тісто у форму та випікайте в розігрітій духовці при 170 градусах 40 – 60 хвилин.
- Охолодіть готовий маківник та покрийте його розтопленим шоколадом з вершками. Смачного!
Різдвяний рулет "Поліно"
- Час: 4 години
- Порції: 6
– 5 сирих яєць;
– 100 грамів цукру;
– 80 грамів борошна;
– 15 грамів какао;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Для крему:
– 200 грамів жирних вершків;
– 100 грамів маскарпоне;
– 40 грамів цукрової пудри;
– вишні.
Приготування:
- Збийте курячі білки міксером, поступово додавайте до них цукор та продовжуйте збивати в стійку піну.
- Далі додайте в масу жовтки і знову збийте міксером.
- Вкінці додайте просіяне борошно, какао, розпушувач та збийте тісто на низьких оборотах.
- Перекладіть тісто у форму вкриту пергаментом (розмір 30х40 сантиметрів).
- Випікайте бісквіт у розігрітій до 170 градусів духовці 20 – 30 хвилин.
- Готовий бісквіт вкрийте ще одним шаром пергаменту та скрутіть його в рулет, доки він ще гарячий.
- Залишіть його в такому положенні охолоджуватися. Далі зніміть пергамент.
- Щоб рулет не осипався, обережно зніміть з нього верхній шар (випечену плівку).
- Для крему збийте вершки з цукровою пудрою. Як тільки маса почне густіти – додайте маскарпоне. Знову збивайте крем до густої консистенції.
- Викладіть його на корж так, щоб край (5 сантиметрів) бісквіту був вільним.
- Викладіть вишні по краю коржа.
- Щільно загорніть все в рулет. Загорніть в шар харчової плівки та відправте його в холодильник на 2 години, щоб він просочився.
- Від готово рулету відріжте ¼ частину навскіс та прикріпіть її до середини випічки за допомогою залишків крему.
- Розтопіть шоколад з вершковим маслом та змастіть ним рулет. Залишіть на 15 – 20 хвилин, щоб він застиг.
Смачного!
Різдвяний пудинг
- Час: 1 доба
- Порцій: 8
– 95 грамів в'яленої вишні;
– 95 грамів в'яленої журавлини;
– 100 грамів апельсинових цукатів;
– 55 грамів лимонних цукатів;
– 40 грамів цукатів кумквату;
– 150 мілілітрів темного рому або бренді;
– 200 грамів вершкового масла (82,5%);
– 220 грамів коричневого цукру;
– 4 яйця;
– 150 грамів борошна;
– 50 грамів мигдального борошна;
– 130 грамів панірувальних сухарів (грубого млива);
– 4 грами кориці;
– 2 грами мускатного горіха;
– 60 грамів патоки або меду.
Приготування:
- За добу до початку роботи покладіть всі цукати в миску, залийте алкоголем та накрийте харчовою плівкою. Впродовж дня декілька разів перемішайте масу.
- Усі інгредієнти треба підготувати заздалегідь та залишити на столі на кілька годин. Масло та яйця мають бути кімнатної температури.
- М'яке масло розмішайте з цукром, потім додайте у суміш яйця.
- Поволі додайте в масу всі інгредієнти та замісіть м'яке повітряне тісто. Потім додайте цукати та акуратно перемішайте лопаткою.
- Підготуйте жаростійку форму купола об'ємом 1 – 1,5 літра. На дно покладіть пергаментний папір. Заповніть форму тістом до країв. Зверху накрийте пергаментом та обгорніть форму двома шарами фольги.
- Покладіть на дно каструлі рушник, а зверху поставте форму з пудингом. Заповніть каструлю окропом до середини форми та поставте на слабкий вогонь, вода має поволі кипіти.
- Варіть пудинг 3 – 3,5 години. Підливайте воду в міру википання рідини.
- Злийте воду та залиште пудинг до Різдва. Перед подачею підпаліть – алкоголь у страві забезпечить ефектну подачу.
Смачного!