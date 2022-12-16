Різдвяне печиво з шоколадом

16 грудня 2022, 08:52
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Настав час готуватися до Різдва Христового та практикуватися у випіканні святкового печива.

Різдвяне печиво з шоколадом – чудовий варіант для святкового столу, або до сніданку. Особливо смачно з молоком, як у рекламі.

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Щодо шоколаду, обирайте свій улюблений: молочний або чорний. Також можна взяти з горішками чи родзинками. Якщо у вас є термостабільний шоколад – чудово. Під час випікання він збереже свою форму та не розтечеться.

Рецепт шоколадного печива

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 15 – 20 штук
Інгредієнти:
 – 220 грамів вершкового масла;
 – 150 грамів цукру;
 – 2 курячих яйця;
 – 200 грамів пшеничного борошна;
 – 50 грамів цільнозернового борошна
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – дрібка солі
 – плитка улюбленого шоколаду.

Приготування:

  • Заздалегідь дістаємо вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Збиваємо його з цукром до білої помадки.
  • Додаємо яйця та все разом знову збиваємо.
  • Висипаємо просіяне борошно, розпушувач та шоколадну крихту.

  • Викладаємо на пергамент кульки з печива і відправляємо в морозилку на 15 хвилин. 
  • Випікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 15 – 20 хвилин. Час залежить від розміру печива.
  • Готове печиво охолодіть та подавайте до столу з улюбленим напоєм.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак