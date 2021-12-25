Різдвяний десерт: як приготувати ніжний чизкейк до святкового столу
Джерело:foxnews
У новорічні свята хочеться здивувати гостів вишуканими стравами та не докладати надто багато зусиль. Авторка кулінарної книги розповіла, як приготувати чудовий десерт до різдвяного столу легко та без зусиль.
Шеф-кухарка та авторка книги "Кухня 101: секрети кулінарної впевненості" Холлі Клегг поділилася рецептом ніжного та яскравого чизкейку. Десерт має назву "Червоний оксамит".
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Після приготування чизкейк можна поставити у морозильну камеру та дістати його перед сервіруванням.
Як приготувати "Червоний оксамит"
Рецепт розрахований на 2 пироги-чизкейки приблизно по 20 сантиметрів у діаметрі.
Час приготування: 80 хвилин.
Приклад сервірування чизкейку / Фото Лі Джексон
Що треба для чизкейку:
- 1 ¼ склянки цукру
- 2 яйця
- 1 яєчний білок
- 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю
- 3 столові ложки какао
- 1 склянка нежирної сметани
- 1 чайна ложка ванільного екстракту
- ½ склянки молока
- 1 чайна ложка оцту
- 1 пляшка червоного харчового барвника (30 мілілітрів)
- 2 20-сантиметрові коржі шоколадного пирога
Приготування
Як створити основу для пирога
Шоколадну основу можна придбати в магазині, проте, якщо є бажання створити весь чизкейк власноруч, кулінарка розповіла, як зробити основу для пирога.
Використовуйте 1 ¼ склянки шоколаду, 1 столову ложку цукру, ½ чайної ложки ванільного екстракту, дві столові ложки розтопленого вершкового масла, перемішайте все, втисніть на дно форми та випікайте при 175 °С протягом 10 хвилин,
– зазначила Клегг.
Як приготувати чизкейк
- Розігрійте духовку до 175 °С. У мисці збийте сир, молоко і цукор до кремоподібного стану.
- Додайте яйця, яєчний білок, кукурудзяний крохмаль, какао, сметану, екстракт ванілі, оцет і червоний харчовий барвник, ретельно перемішайте.
- Налийте сирну суміш на корж. Випікайте 35 – 40 хвилин або поки центр не стане твердим.
- Вимкніть духовку і залиште пиріг у ній на 30 хвилин. Накрийте кришкою і поставте в холодильник до повного охолодження.
"Червоний оксамит" / Фото thebestcheesecakerecipes