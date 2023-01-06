Різдвяний маковий вінок за бабусиним рецептом
6 січня 2023, 12:35Читать новость на русском
Джерело:Таті Чуднова
Яке ж святкування Різдва Христового без пухкої та солодкої випічки. Ми дібрали для вас рецепт різдвяного макового віночка.
В давнину бабусі, або ж матері, які перейняли цю традицію від старшого покоління, завжди випікали на Різдво маковий вінок, або ж формували з нього рулет.
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Якщо у вашій родині не було такої традиції, ви можете розпочати її. Рецепт макового віночка перевірений. Здоба виходить пухкою, солодкою та ароматною.
Рецепт макового віночка до різдвяного столу
- Час: 80 – 120 хвилин
- Порції: 1
– 250 мілілітрів теплого молока;
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 50 грамів цукру;
– куряче яйце.
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів борошна;
– 50 грамів вершкового масла;
– 5 грамів солі.
Для начинки:
– 265 грамів готового маку.
Приготування:
- У тепле молоко додаємо дріжджі, цукор, яйце та перемішуємо до однорідності. Накриваємо плівкою або кришкою, та ставимо у тепле місце на 15 хвилин.
- У борошно додаємо сіль та перемішуємо. Опару вливаємо до борошна, та перемішуємо. Потім додаємо масло кімнатної температури та замішуємо м'яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.
- Замішувати треба приблизно 10 хвилин. Кладемо тісто у миску, накриваємо харчовою плівкою або рушником, так щоб воно не звітрилось. Ставимо у тепле місце на 30 хвилин.
- Коли тісто збільшилось у два рази, розкатуємо у прямокутник, на поверхні присипаною борошном.
- Далі беремо готовий мак та викладаємо на тісто, відступаючи 2 сантиметри. Закручуємо у рулет, защіпляємо краї, перекладаємо на пергамент. Перевертаємо, розрізаємо не до кінця та закручуємо у косичку, далі у вінок, як на відео. Кладемо на деко, накриваємо рушником на 10 хвилин.
- Збовтуємо 1 яйце та змащуємо ним віночок.
- Відправляємо все у духовку розігріту до 180 градусів на 20 – 25 хвилин.
Смачного️!