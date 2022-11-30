Різдвяний піст: три рецепти салатів на будь-який смак
30 листопада 2022 , 12:05Читать новость на русском
Під час Різдвяного посту потрібно дотримуватися особливого меню: зменшити вживання м'яса, або й взагалі відмовитися від нього.
Щоб полегшити вам вибір страв, 24 канал дібрав три рецепти пісних салатів на Різдвяний піст. Серед найпопулярніших: вінегрет, салат з квашеної капусти та буряка і коул слоу.
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Ці пісні салати легко поєднуються з такими гарнірами, як картопля, гречка, макарони, рис, булгур. Також чудово смакуватимуть з рибою чи морепродуктами.
Рецепт вінегретуІнгредієнти:
– 4 картоплини;
– 300 грамів квашеної капусти;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 морква;
– 2 буряки;
– 4 квашених огірки;
– 200 грамів відвареної квасолі;
– 3 столові ложки оливкової або соняшникової олії.
Приготування:
- Відварюємо або запікаємо буряк до готовності. Знімаємо з нього шкірку та охолоджуємо.
- Моркву та картоплю відварюємо в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолоджуємо овочі та очищуємо від шкірки, нарізаємо середніми кубиками.
- Розрізаємо цибулю на дві половини та дрібно нарізаємо кубиком.
- Зціджуємо воду з квасолі та квашеної капусти. Викладаємо всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішуємо.
- Нарізаємо дрібним кубиком квашені огірки та додаємо до овочів.
- Солимо салат та цукруємо за бажанням, вливаємо олії та ще раз ретельно перемішуємо.
- Залишаємо готовий салат настоятись на 20 хвилин.
Смачного!
Рецепт салату коул слоу
Салат з капусти / Фото Two Healthie kitchen
– 500 грамів білокачанної капусти;
– 500 грамів червоної капусти;
– 300 грамів моркви;
– 150 грамів майонезу або сметани;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка медової гірчиці.
Приготування:
- У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет, ретельно перемішуємо інгредієнти.
- Нарізаємо капусту. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти. Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.
- Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом. Майонез можна замінити на сметану.
- Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолодився.
Смачного!
Рецепт салату з квашеної капусти та бурякаІнгредієнти:
– 400 грамів квашеної капусти;
– 2 відварених або запечених буряки;
– половина ріпчастої цибулі;
– олія.
Приготування:
- Запечений або відварений буряк очищаємо від шкірки, натираємо на тертці.
- Змішуємо з квашеною капустою.
- Нарізаємо цибулю півкільцями та змішуємо з рештою інгредієнтів. Заправляємо салат олією та перемішуємо.
- За бажанням можна посипати його насінням льону.
Смачного!