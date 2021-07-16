Улюблені м'ясні делікатеси: яка різниця між хамоном та прошуто

Прошуто та хамон – улюблені делікатеси багатьох українців, проте мало хто знає, яка між ними різниця. Ми підготували для вас невеличкі факти про м'ясні делікатеси та розповімо про їхню різницю.

Різниця між хамоном та прошуто

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Країна походження

Головною різницею між цими м'ясними делікатесами, є країна їхнього походження. Хамон іспанський делікатес, а прошуто – італійський.

Смак делікатесу

Також вони відрізняються своїм смаком. Діло в тому, що свиней вирощують у цих країнах по різному, різниться також їхня дієта та клімат.



Хамон / Фото caputos

Вирощування свиней для делікатесу

В Іспанії тварин годують жолудями пробного дуба. Чорні свині використовуються для створення високоякісного та коштовного хамону. Це пояснює темний відтінок готового хамону.

В Італії в основі тваринного харчування – кукурудза і фрукти, а в деяких регіонах навіть молочна сироватка. Свиняча ніжка продається, покрита світлою шкірою.

Технологія приготування м'яса

Хамон засолюють в закритих контейнерах, що робить його жорстким і сухим. До цього він не піддається термообробці.



Прошуто / Фото the spruce eats

Період витримки хамону може сягати до 48 місяців, що значно збільшує вартість делікатесу.

Прошуто сохне в природних умовах з постійним утриманням рівня вологи. У деяких випадках воно попередньо варене. В результаті готовий виріб досить ніжний і соковитий.

В середньому термін готовності прошуто 10 – 14 місяців.