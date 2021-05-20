Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з читачами рецептом різото з квасолею, ковбасою та овочами. Як приготувати – читайте у матеріалі.
Традиційна італійська страва родом з П’ємонту і має назву – паніса (La Panissa Vercellese). Марко Черветті розповідає як правильно приготувати різото з додаванням рису, квасолі, в'яленого м'яса, ковбаси та овочей, тушкованих у вині.
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Рецепт різотоІнгредієнти:
– рис (карнаролі чи арборіо);
– 150 грамів квасолі;
– в'ялена ковбаса;
– в'ялене м'ясо;
– сало;
– 1 цибуля;
– стебло селери;
– 2 зубчики часнику;
– 1 морква;
– 100 грамів червоного вина (Barbera Nebbiolo);
– 1,5 літри води;
– білоголова капуста;
– оливкова олія.
- Для приготування бульйону ковбасу, в'ялене м'ясо почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Цибулю почистіть, наріжте кільцями.
- Квасолю промийте, викладіть у миску, залийте водою, залиште на декілька годин, найкраще – на ніч.
- Часник почистіть.
- Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Стебло селери помийте, наріжте кубиками.
- Білоголову капусту наріжте соломкою.
- У каструлю викладіть часник, в'ялене м'ясо, додайте оливкову олію, обсмажте до золотої скоринки, додайте ковбасу, ще обсмажте до готовності, додайте моркву з цибулею, стебло селери, капусту, перемішайте.
- Далі – додайте квасолю, червоне вино, воду, на маленькому вогні тушкуйте протягом 2 годин.
- Сало наріжте кубиками, викладіть на пательню, додайте оливкову олію, сухий рис, обсмажте, додайте вино, бульйон з квасолею, перемішайте. Тушкуйте до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт різото з квасолею, ковбасою та овочами від Марко Черветті у відео: