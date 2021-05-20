Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з читачами рецептом різото з квасолею, ковбасою та овочами. Як приготувати – читайте у матеріалі.

Традиційна італійська страва родом з П’ємонту і має назву – паніса (La Panissa Vercellese). Марко Черветті розповідає як правильно приготувати різото з додаванням рису, квасолі, в'яленого м'яса, ковбаси та овочей, тушкованих у вині.

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Рецепт різото

Для приготування бульйону ковбасу, в'ялене м'ясо почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Цибулю почистіть, наріжте кільцями. Квасолю промийте, викладіть у миску, залийте водою, залиште на декілька годин, найкраще – на ніч. Часник почистіть. Моркву помийте, почистіть, наріжте скибочками. Стебло селери помийте, наріжте кубиками. Білоголову капусту наріжте соломкою. У каструлю викладіть часник, в'ялене м'ясо, додайте оливкову олію, обсмажте до золотої скоринки, додайте ковбасу, ще обсмажте до готовності, додайте моркву з цибулею, стебло селери, капусту, перемішайте. Далі – додайте квасолю, червоне вино, воду, на маленькому вогні тушкуйте протягом 2 годин. Сало наріжте кубиками, викладіть на пательню, додайте оливкову олію, сухий рис, обсмажте, додайте вино, бульйон з квасолею, перемішайте. Тушкуйте до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!

– рис (карнаролі чи арборіо);– 150 грамів квасолі;– в'ялена ковбаса;– в'ялене м'ясо;– сало;– 1 цибуля;– стебло селери;– 2 зубчики часнику;– 1 морква;– 100 грамів червоного вина (Barbera Nebbiolo);– 1,5 літри води;– білоголова капуста;– оливкова олія.

Рецепт різото з квасолею, ковбасою та овочами від Марко Черветті у відео: