Різотто на соєвих вершках зі шпинатом та зеленим горошком: рецепт від Катерини Пєскової

5 травня 2021 , 14:00
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Джерело:

інстаграм Каті Пєскової

Якщо ви не вживаєте м'яса або просто хочете посмакувати свіжою та водночас вишуканою ресторанною стравою вдома – приготуйте овочеве різотто за рецептом Катерини Пєскової.

Кондитерка Катерина Пєскова поділася з читачами своїм рецептом корисної та свіжої страви – різотто на соєвих вершках зі шпинатом та зеленим горошком. Дівчина зізналася, що обожнює такі страви.

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Рецепт вегетаріанського різотто

Інгредієнти:
 – 300 г рису Арборіо;
 – 2 ст. л оливкової олії;
 – 2 цибулини шалот;
 – 2 зубчики часнику;
 – зелена цибуля;
 – 900 мл овочевого бульйону;
 – 100 г шпинату;
 – 250 мл соєвих вершків;
 – цедра лимона;
 – 40 г сиру Пармезан;
 – 50 г зеленого горошку.
  1. Наріжте дрібним кубиком цибулю шалот, зелену цибулю та часник.
  2. Розігрійте оливкову олію на сковорідці, додайте нарізані овочі та обсмажте їх 3 – 4 хвилини.
  3. Додайте до овочів рис, перемішайте та смажте ще кілька хвилин.
  4. Влийте на сковорідку овочевий бульйон та варіть 20 – 30 хвилин. Не забудьте помішувати страву доки рис не вбере всю рідину.
  5. Збийте в чаші блендера шпинат з вершками до однорідної консистенції.
  6. Вилийте суміш зі шпинату до рису, додайте зелений горошок, цедру лимона, сіль та чорний мелений перець. Варіть страву ще 5 – 10 хвилин до кремової консистенції.
  7. Викладіть різотто на тарілку, посипте пармезаном та свіжим листям шпинату. Смачного!
Автор: Богданна Рибак