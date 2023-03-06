Швидко, дешево, просто: готуємо бюджетний різотто на всю сім'ю

Бюджетні страви на всю сім'ю повинні бути в арсеналі кожної господині. Це зовсім не означає, що доведеться жертвувати смаком – інколи результат може перевершити будь-які очікування.

Різотто – одна з найкращих опцій, коли потрібно швидко щось приготувати на всю сім'ю. Додайте до страви консервовані помідори – і ви отримаєте особливий смак без жодних дорогих інгредієнтів.

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Рецепт різотто з томатами

Час: 30 хвилин – 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії (і ще трішки для подачі);

– 2 середні цибулини (дрібно нарізані);

– 2 подрібнені зубчики часнику;

– 1/2 чайної ложки сушених трав або орегано;

– 400 грамів нарізаних помідорів;

– 300 грамів рису для різотто;

– 1 овочевий або курячий бульйонний кубик;

– 900 мілілітрів кип'яченої води;

– 40 грамів тертого сиру;

– сіль та перець до смаку.

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Приготування:

У каструлі розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до м'якості.

Додаємо часник та суміш трав. Смажимо 1 хвилину та додаємо помідори. Солимо, перчимо та тушкуємо 4 – 5 хвилин.

Додаємо рис, смажимо хвилину.

Додаємо кубик бульйону та 100 мілілітрів води, постійно помішуємо. Коли вода випарується, додаємо ще. Повторюємо процес, поки рис не звариться.

Знімаємо з вогню, додаємо до рису сир, солимо та перчимо.

Перед подачею збризкуємо оливковою олією та посипаємо сиром.

Смачного!