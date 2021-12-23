Родзинка зимового столу: рецепт запашного в'єтнамського супу Фо Бо із куркою

23 грудня 2021 , 14:34
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Джерело:

24 канал

Суп Фо Бо є візитною карткою в'єтнамської кухні. Це універсальний суп на основі м’ясного бульйону з локшиною, овочами та виразними добавками.

В’єтнамські страви можна приготувати з яловичиною або креветками, але чудовим дієтичним та доступним стане варіант із курятиною. Для того, щоб приготувати оригінальний суп Фо Бо, нам потрібно запастися рисовою локшиною у вигляді довгих тонких стрічок, рибним соусом і свіжим коріандром. Головне – уникати вживання свинини. Це вважається серйозною помилкою і кулінарною нетактовністю.

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В'єтнамський суп добре поєднується з пряним перцем, імбирем, цибулею, лимонним соком і лаймом. Для надання оригінального смаку його можна приправити часником, корицею, кардамоном або бадьяном.

Рецепт в’єтнамського супу Фо Бо

Час: 2 година
Порцій: 6

Апетитний суп / Фото delightfulplate

Інгредієнти:

  • 700 грам курячих ніжок та гомілок;
  • 5 грибів шиїтаке;
  • 1 лавровий лист;
  • 3 горошини запашного перцю;
  • 4 – 5 бутонів гвоздики;
  • 2 зірки анісу;
  • 3 зубчики часнику;
  • 6 – 8 сантиметрів імбиру;
  • пів чайної ложки коріандру;
  • сіль до смаку;
  • 3 столові ложки соєвого соусу.

З чим подавати суп:

  • 250 грам рисової локшини;
  • 2 столові ложки подрібненої цибулі;
  • 1 нашаткована пекінська капуста;
  • 1 подрібнена червона цибуля;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 маленький чилі;
  • 1,5 столові ложки рисового оцту;
  • 4 столові ложки рисового оцту.

Приготування:

  1. Залити м’ясо 3,5 літрами води. Закип'ятити та видалити накип. Додайте очищені овочі, гриби шиїтаке, лавровий лист, зелень, гвоздику, аніс, корицю та коріандр. Додайте очищений імбир і часник. Насипте столову ложку солі. Готуйте під кришкою близько 2 годин, поки м’ясо не стане м’яким.
  2. Видаліть зелень. Готове м’ясо відокремте від кісток, гриби шиїтаке наріжте соломкою.Покладіть його назад у суп. Заправити до смаку соєвим соусом.
  3. Приготуйте начинку: наріжте тонкими пластинками 2 зубчики часнику, чилі, додайте в миску і залийте рисовим оцтом. Витримати 15 – 20 хвилин. Цибулю нарізати тонкими скибочками. Зваріть локшину.
  4. Викладіть локшину на тарілки, додайте нашатковану капусту, пір’я цибулі та зелень.
  5. Залийте локшину гарячим бульйоном зі шматочками курки та грибами.