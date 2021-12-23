Родзинка зимового столу: рецепт запашного в'єтнамського супу Фо Бо із куркою
Джерело:24 канал
Суп Фо Бо є візитною карткою в'єтнамської кухні. Це універсальний суп на основі м’ясного бульйону з локшиною, овочами та виразними добавками.
В’єтнамські страви можна приготувати з яловичиною або креветками, але чудовим дієтичним та доступним стане варіант із курятиною. Для того, щоб приготувати оригінальний суп Фо Бо, нам потрібно запастися рисовою локшиною у вигляді довгих тонких стрічок, рибним соусом і свіжим коріандром. Головне – уникати вживання свинини. Це вважається серйозною помилкою і кулінарною нетактовністю.
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В'єтнамський суп добре поєднується з пряним перцем, імбирем, цибулею, лимонним соком і лаймом. Для надання оригінального смаку його можна приправити часником, корицею, кардамоном або бадьяном.
Рецепт в’єтнамського супу Фо Бо
Час: 2 година
Порцій: 6
Інгредієнти:
- 700 грам курячих ніжок та гомілок;
- 5 грибів шиїтаке;
- 1 лавровий лист;
- 3 горошини запашного перцю;
- 4 – 5 бутонів гвоздики;
- 2 зірки анісу;
- 3 зубчики часнику;
- 6 – 8 сантиметрів імбиру;
- пів чайної ложки коріандру;
- сіль до смаку;
- 3 столові ложки соєвого соусу.
З чим подавати суп:
- 250 грам рисової локшини;
- 2 столові ложки подрібненої цибулі;
- 1 нашаткована пекінська капуста;
- 1 подрібнена червона цибуля;
- 2 зубчики часнику;
- 1 маленький чилі;
- 1,5 столові ложки рисового оцту;
- 4 столові ложки рисового оцту.
Приготування:
- Залити м’ясо 3,5 літрами води. Закип'ятити та видалити накип. Додайте очищені овочі, гриби шиїтаке, лавровий лист, зелень, гвоздику, аніс, корицю та коріандр. Додайте очищений імбир і часник. Насипте столову ложку солі. Готуйте під кришкою близько 2 годин, поки м’ясо не стане м’яким.
- Видаліть зелень. Готове м’ясо відокремте від кісток, гриби шиїтаке наріжте соломкою.Покладіть його назад у суп. Заправити до смаку соєвим соусом.
- Приготуйте начинку: наріжте тонкими пластинками 2 зубчики часнику, чилі, додайте в миску і залийте рисовим оцтом. Витримати 15 – 20 хвилин. Цибулю нарізати тонкими скибочками. Зваріть локшину.
- Викладіть локшину на тарілки, додайте нашатковану капусту, пір’я цибулі та зелень.
- Залийте локшину гарячим бульйоном зі шматочками курки та грибами.