Рецепт дієтичного ролу з тунцем в лаваші: смачно і корисно на перекус чи сніданок

Неймовірно смачний та дієтичний рол з тунцем в лаваші чудово підійде для ситного сніданку чи перекусу.

Рол з тунцем в лаваші корисний та низькокалорійний. Його можна подавати до столу як закуску, або ласувати ним на сніданок або на перекус.

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Обов'язково додавайте до ролу тунець у власному соку, він містить більше поживних речовин та менше калорій.

За цим рецептом у вас вийде чотири неймовірно смачні порції корисного ролу з тунцем у лаваші.

Рецепт ролу з тунцем у лаваші

Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Грецький йогурт змішайте з гірчицею, додайте спеції на ваш смак. Листя салату помийте водою, просушіть на паперовому рушнику та наріжте на невеликі шматочки. Наріжте шматочками сир Фета, яйця та квашений огірок. Розкладіть лист лавашу, змастіть його соусом та викладіть зверху всі інгредієнти. Закрутіть лаваш з начинкою в тісний рулет та відправте в холодильник. Перед подачею на стіл наріжте рол з тунцем на порційні шматки та насолоджуйтеся відмінним смаком. Смачного!

– 200 г лавашу;– 200 г тунця у своєму соку;– 1 квашений огірок;– листя салату на ваш смак;– 70 г сиру Фета;– 2 яйця;– 80 г густого грецького йогурту;– 5 г гірчиці;– спеції на ваш смак.