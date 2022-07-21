У розпал сезону: готуємо апетитні спагеті з кабачків

Якщо у вас в запасі велика кількість кабачків і ви не знаєте, що ще з ними можна зробити, радимо скористатися чудовим рецептом і приготувати спагеті з кабачків.

Спагеті з кабачків, бекону і вершкового соусу а-ля карбонара урізноманітнить будь-яке застілля. Це чудовий різновид швидкої вечері, яка підійде тим, хто дотримується дієти, адже тут немає глютену.

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Подавати таку страву можна на сковорідці прямо на стіл.

Рецепт спагеті з кабачків

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Неймовірна смакота / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

1 столова ложка оливкової олії;

120 грамів копченого бекону;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

2 середніх кабачки;

60 мілілітрів вершків 30%;

3 столові ложки тертого сиру пармезан;

2 столові ложки подрібненої петрушки.

Приготування:

Кабачки ретельно промийте та пропустіть через спіральну тертку, якщо ж такої у вас немає, то вручну поріжте на дрібні смужки. Отримані довгі "спагеті" вкоротіть, розрізавши у 2 – 3 місцях. Кабачкові спагеті обсмажте на оливковій олії, додайте на сковорідку нарізану кубиками цибулю та бекон (приблизно 7 хвилин, час від часу помішуючи). Покладіть до кабачків видавлений через прес часник і трохи обсмажте. Додайте петрушку та тушкуйте приблизно 3 хвилини, періодично помішуючи. Приправте свіжомеленим перцем і дрібкою солі. Вливайте до кабачків вершки, додаємо тертий пармезан і доведіть до кипіння, постійно перемішуючи поки соус не загусне.

Нехай смакує!