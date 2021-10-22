Мужчина решил приготовить винтажный торт в честь своей свадьбы.

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Макс Миллер из программы "Истории Дегустации" приготовил торт, который опубликовали в книге 1769 года. Повар рассказал, что свадебный десерт описала писательница Элизабет Раффальд в книге "Опытная английская экономка".

Как мужчина готовил винтажный свадебный торт: смотрите видео

Рецепт требовал огромного количества продуктов:

4 килограмма муки

4 килограмма сливочного масла

16 яиц

Апельсины и бренди

Почти килограмм сахара

Так должен был выглядеть старинный торт / Скриншот из видео Миллера

Такое количество ингредиентов объясняется довольно просто – торт был рассчитан примерно на 100 человек.

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Миллер рассказал, что приготовление торта было описано настолько подробно, что занимало несколько страниц.

Когда появилась традиция печь торты И по сей день исследователи не могут точно сказать, И по сей день исследователи не могут точно сказать, где и когда зародилась традиция изготавливать праздничные торты. Существует теория, что первые торты появились на Ближнем Востоке, известном своим разнообразием сладостей. Хотя само слово "торт" имеет итальянские корни и переводится как "изысканный и красивый", однако законодательницей моды на торты все считают Францию. Из этой страны пошло большинство рецептов этого праздничного десерта

Повар рассказал, что свадебный торт XVIII столетия его не впечатлил. Несмотря на замечательный запах и интересную консистенцию, Миллер не хотел бы получить кусочек такого десерта на праздник.

Это больше похоже на рождественский торт... Я не хочу Рождества, я хочу свадебный торт. Технически изделие действительно похоже на свадебный десерт, но если бы я пошел на свадьбу и получил это, я бы не был в восторге,

– отметил повар.

Повар приготовил торт по рецепту ХVIII столетия / Скриншот из видео Миллера