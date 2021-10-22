Чоловік вирішив приготувати вінтажний торт на честь свого весілля.

Це цікаво Всесвітній день цукерок: рецепт домашніх карамельок від шеф-кухаря "Пекельної кухні"

Макс Міллер з програми "Історії Дегустації" приготував торт, який опублікували в книзі 1769 року. Кухар розповів, що весільний десерт описала письменниця Елізабет Раффальд у книзі "Досвідчена англійська економка".

Як чоловік готував вінтажний весільний торт: дивіться відео

Рецепт вимагав величезної кількості продуктів:

4 кілограми борошна

4 кілограми вершкового масла

16 яєць

Апельсини та бренді

Майже кілограм цукру

Так мав виглядати старовинний торт / Скріншот з відео Міллера

Така кількість інгредієнтів пояснюється доволі легко – торт був розрахований приблизно на 100 людей.

Читайте також Японський матча: готуємо трендовий напій удома

Міллер розказав, що приготування торта було описане настільки детально, що займало кілька сторінок.

Коли з’явилася традиція пекти торти Донині дослідники не можуть точно сказати, Донині дослідники не можуть точно сказати, де і коли започаткувалася традиція виготовляти святкові торти. Існує теорія, що перші торти виникли на Близькому Сході, відомому своїм розмаїттям солодощів. Проте саме слово "торт" має італійське коріння і перекладалось як "вишуканий та красивий". Проте законодавицею моди на торти всі вважають Францію. З країни пішла більшість рецептів цього святкового десерту

Кухар розповів, що весільний торт XVIII сторіччя його не вразив. Попри чудовий запах та цікаву консистенцію, Міллер не хотів би отримати шматочок такого десерту на святкуванні.

Це більше схоже на різдвяний торт… Я не хочу Різдва, я хочу весільний торт. Технічно, виріб дійсно схожий на весільний десерт, але якби я пішов на весілля та отримав це, я б не був у захваті,

– зазначив кухар.

Кухар приготував торт за рецептом ХVIII сторіччя / Скріншот з відео Міллера