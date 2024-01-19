Для цього сніданку вам потрібна лише одна пательня. Окрім цього, його неймовірно просто готувати.
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Сніданок на пательні від Джеймі Олівера
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Поставте велику пательню з антипригарним покриттям на середній вогонь і налийте половину столової ложки оливкової олії. Покладіть бекон і сосиски та обсмажте їх 10 – 12 хвилин, час від часу перевертаючи. Бекон має набути золотистого кольору, а сосиски просмажитися.
- Коли бекон та сосиски приготуються, вийміть їх з пательні. Зменште вогонь до мінімуму, розріжте помідори навпіл або на четвертинки та помістіть їх на ту ж пательню на кілька хвилин, щоб обсмажити.
- Далі вбийте яйця. Поки вони смажаться, наріжте бекон і ковбаси. Поверніть їх на пательню.
- Приправте дрібкою чорного перцю і накрийте пательню кришкою.
- Тим часом підсмажте хліб у тостері. Готову страву викладіть на тарілку і не забудьте додати тост.