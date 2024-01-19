Для цього сніданку вам потрібна лише одна пательня. Окрім цього, його неймовірно просто готувати.

Варто спробувати Божественний рибний пиріг Джеймі Олівера: приготуйте лише з 5 інгредієнтів

Сніданок на пательні від Джеймі Олівера

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Поставте велику пательню з антипригарним покриттям на середній вогонь і налийте половину столової ложки оливкової олії. Покладіть бекон і сосиски та обсмажте їх 10 – 12 хвилин, час від часу перевертаючи. Бекон має набути золотистого кольору, а сосиски просмажитися.
  2. Коли бекон та сосиски приготуються, вийміть їх з пательні. Зменште вогонь до мінімуму, розріжте помідори навпіл або на четвертинки та помістіть їх на ту ж пательню на кілька хвилин, щоб обсмажити.
  3. Далі вбийте яйця. Поки вони смажаться, наріжте бекон і ковбаси. Поверніть їх на пательню.
  4. Приправте дрібкою чорного перцю і накрийте пательню кришкою.
  5. Тим часом підсмажте хліб у тостері. Готову страву викладіть на тарілку і не забудьте додати тост.