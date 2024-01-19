Для цього сніданку вам потрібна лише одна пательня. Окрім цього, його неймовірно просто готувати.

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Сніданок на пательні від Джеймі Олівера

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 скибочки копченого бекону;

– 4 сосиски;

– оливкова олія для смаження;

– 160 грамів стиглих помідорів;

– 4 великі яйця;

– 3 скибочки хліба.

Приготування:

Поставте велику пательню з антипригарним покриттям на середній вогонь і налийте половину столової ложки оливкової олії. Покладіть бекон і сосиски та обсмажте їх 10 – 12 хвилин, час від часу перевертаючи. Бекон має набути золотистого кольору, а сосиски просмажитися. Коли бекон та сосиски приготуються, вийміть їх з пательні. Зменште вогонь до мінімуму, розріжте помідори навпіл або на четвертинки та помістіть їх на ту ж пательню на кілька хвилин, щоб обсмажити. Далі вбийте яйця. Поки вони смажаться, наріжте бекон і ковбаси. Поверніть їх на пательню. Приправте дрібкою чорного перцю і накрийте пательню кришкою. Тим часом підсмажте хліб у тостері. Готову страву викладіть на тарілку і не забудьте додати тост.

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