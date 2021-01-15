Салат "Нисуаз" с тунцом: простой рецепт от Яны Балог
Яна Балог предлагает классический салат "Нисуаз" готовить по-новому. Подробности – читайте в материале.
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась рецептом салата "Нисуаз" на своей странице в инстаграм.
Читайте также Вкусные шоколадные пряники по рецепту Яны Балог
Салат "Нисуаз"
- Для приготовления салата помойте, очистите картофель, отварите до готовности.
- Отдельно в кастрюле в кипящей воде, отварите яйца в течение 6 минут, очистите от скорлупы, разрежьте пополам.
- Помойте стручковую фасоль, отварите в кипящей воде в течение 2 минут, обжарьте на сливочном масле с тимьяном, перцем и солью на сковороде. Грибы помойте, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде.
- Отварной картофель, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде на сливочном масле до золотой корочки.
- Томаты черри помойте, разрежьте пополам. В кастрюле с кипятком отварите несколько листиков салата.
- Для приготовления соуса в миске смешайте соевый, гранатовый соусы с соком лимона, добавьте уксус, соль, перец, оливковое масло, перемешайте до однородной консистенции.
- В тарелку выложите картофель, фасоль, яйца, листья салата, тунец, заправьте соусом. Перед подачей, украсьте томатами. Приятного аппетита!
Поделиться новостью
Выбор редакции