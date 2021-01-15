Яна Балог предлагает классический салат "Нисуаз" готовить по-новому. Подробности – читайте в материале.

Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась рецептом салата "Нисуаз" на своей странице в инстаграм.

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Салат "Нисуаз"

Ингредиенты:

– 200 граммов стручковой фасоли;

– 200 граммов картофеля;

– 100 граммов грибов (шампиньоны);

– банка консервированного тунца;

– несколько листьев салата Айсберг;

– 3 яйца;

– 100 граммов томатов черри.

Ингредиенты для соуса "Винегрет":

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 2 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– оливковое масло;

– соль, перец;

– гранатовый соус.