Затишний зимовий вечір має бути наповнений ароматом свіжої випічки. Приготуйте нашвидкоруч слойку з яблуками!

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Рецепт яблук в листковому тісті

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Помиті та висушені яблука наріжте кільцями.
  2. Видаляємо серцевину за допомогою пластикового корка від пляшки. Отвір має бути середнього розміру, щоб у нього легко можна було протягнути тісто.
  3. Розморожене тісто розкачуємо до товщини в 1 – 1,5 сантиметра та нарізаємо смужками.
  4. Обгортаємо тістом кожне кільце з яблук.
  5. Яблука потрібно змастити жовтком.
  6. Готові яблука посипаємо сумішшю з цукру та кориці.
  7. Ставимо їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 25 хвилин.
  8. Коли яблука будуть готові та трішки охолонуть їх можна притрусити цукровою пудрою.