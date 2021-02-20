Як приготувати млинці зі шпинатом: домашній рецепт
Як приготувати смачний і корисний сніданок? Smachno News підготував для вас простий рецепт млинців зі шпинатом, які ви з легкістю приготуєте вдома.
Джерело:24 канал
Оригінальний та смачний сніданок – млинці зі шпинатом з додаванням томатів, домашнього м'якого сиру, прикрашені мигдалевими пластівцями. Ми впевнені, така страва сподобається усій родині.
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Рецепт млинців зі шпинатом
Млинці зі шпинатом/Фото pexels.com
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте яйця з молоком, додайте сіль, воду, олію, перемішайте.
- Заздалегідь розморозьте шпинат, додайте ложку олії, подрібніть у блендері у пюре, додайте у тісто, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 20 хвилин.
- На гарячу пательню додайте олію, вилийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіліть. Кожен млинець обсмажте декілька хвилини з обох сторін.
- Помийте, почистіть томати, наріжте кільцями.
- Викладіть на тарілку млинці, томати, зверху м'який сир, задекоруйте мигдалевими пластівцями. Подавайте гарячими. Смачного!
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