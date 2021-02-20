Як приготувати смачний і корисний сніданок? Smachno News підготував для вас простий рецепт млинців зі шпинатом, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Оригінальний та смачний сніданок – млинці зі шпинатом з додаванням томатів, домашнього м'якого сиру, прикрашені мигдалевими пластівцями. Ми впевнені, така страва сподобається усій родині. Читайте також Млинці від Ярославського: простий та перевірений рецепт від шеф-кухаря Рецепт млинців зі шпинатом Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока 2,5 -3,2%;

– 250 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 150 грамів шпинату (свіжого або замороженого);

– 1 томат;

– м'який домашній сир;

– мигдалеві пластівці. Млинці зі шпинатом/Фото pexels.com Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте яйця з молоком, додайте сіль, воду, олію, перемішайте. Заздалегідь розморозьте шпинат, додайте ложку олії, подрібніть у блендері у пюре, додайте у тісто, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 20 хвилин. На гарячу пательню додайте олію, вилийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіліть. Кожен млинець обсмажте декілька хвилини з обох сторін. Помийте, почистіть томати, наріжте кільцями. Викладіть на тарілку млинці, томати, зверху м'який сир, задекоруйте мигдалевими пластівцями. Подавайте гарячими. Смачного!