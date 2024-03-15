Тесто на налесники готовится, как и на блины, но они должны быть не кружевными и не в "дырочку". По этому рецепту блинчики получатся тугими и эластичными одновременно.
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Блины на воде и молоке – простой рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Смешайте яйца с солью, сахаром, ванильным сахаром и маслом. Всыпьте муку, перемешивая массу. Добавьте порциями молоко, а затем – теплую воду. Перемешайте до однородности и дайте постоять в течение 10 – 15 минут.
- Выливайте тесто порциями на хорошо разогретую сковороду. Выпекайте блинчик с одной стороны, пока края не подрумянятся. Затем переверните на другую сторону. Выпекаем так все блины, каждый раз перемешивая тесто перед тем, как налить его на сковороду.
- Для начинки смешайте до однородной массы творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и измельченную курагу.
- Выкладывайте на охлажденный блинчик 1 – 2 столовые ложки начинки и заворачивайте налесник в закрытую трубочку или конвертик.
- После этого выложите блины на сковороду, смазанную сливочным маслом. Обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон.