Тесто на налесники готовится, как и на блины, но они должны быть не кружевными и не в "дырочку". По этому рецепту блинчики получатся тугими и эластичными одновременно.

Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Блины на воде и молоке – простой рецепт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан молока;

– 1 стакан теплой воды. Для начинки:

– 500 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– курага по желанию.

Приготовление:

Смешайте яйца с солью, сахаром, ванильным сахаром и маслом. Всыпьте муку, перемешивая массу. Добавьте порциями молоко, а затем – теплую воду. Перемешайте до однородности и дайте постоять в течение 10 – 15 минут. Выливайте тесто порциями на хорошо разогретую сковороду. Выпекайте блинчик с одной стороны, пока края не подрумянятся. Затем переверните на другую сторону. Выпекаем так все блины, каждый раз перемешивая тесто перед тем, как налить его на сковороду. Для начинки смешайте до однородной массы творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и измельченную курагу. Выкладывайте на охлажденный блинчик 1 – 2 столовые ложки начинки и заворачивайте налесник в закрытую трубочку или конвертик. После этого выложите блины на сковороду, смазанную сливочным маслом. Обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон.

Любите сладенькое? Узнайте, как приготовить роскошные французские блины.