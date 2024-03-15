Тісто на налисники готується, як і на млинці, але вони мають бути не мереживними та не в "дірочку". За цим рецептом налисники вийдуть тугими та еластичними водночас.
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Налисники на воді та молоці – простий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Змішайте яйця з сіллю, цукром, ванільним цукром та олією. Всипте борошно, перемішуючи масу. Додайте порціями молоко, а потім – теплу воду. Перемішайте до однорідності та дайте постояти протягом 10 – 15 хвилин.
- Виливайте тісто порціями на добре розігріту пательню. Випікайте млинець з одного боку, поки краї не підрум'яняться. Потім переверніть на інший бік. Випікаємо так усі млинці, щоразу перемішуючи тісто перед тим, як налити його на пательню.
- Для начинки змішайте до однорідної маси сир, яйце, цукор, ванільний цукор та подрібнену курагу.
- Викладайте на охолоджений млинець 1 – 2 столові ложки начинки та загортайте налисник у закриту трубочку чи конвертик.
- Після цього викладіть налисники на пательню, змащену вершковим маслом. Обсмажуйте до золотистого кольору з обох боків.