Тісто на налисники готується, як і на млинці, але вони мають бути не мереживними та не в "дірочку". За цим рецептом налисники вийдуть тугими та еластичними водночас.

Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Налисники на воді та молоці – простий рецепт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– 2 столові ложки олії;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка молока;

– 1 склянка теплої води. Для начинки:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– курага за бажанням.

Приготування:

Змішайте яйця з сіллю, цукром, ванільним цукром та олією. Всипте борошно, перемішуючи масу. Додайте порціями молоко, а потім – теплу воду. Перемішайте до однорідності та дайте постояти протягом 10 – 15 хвилин. Виливайте тісто порціями на добре розігріту пательню. Випікайте млинець з одного боку, поки краї не підрум'яняться. Потім переверніть на інший бік. Випікаємо так усі млинці, щоразу перемішуючи тісто перед тим, як налити його на пательню. Для начинки змішайте до однорідної маси сир, яйце, цукор, ванільний цукор та подрібнену курагу. Викладайте на охолоджений млинець 1 – 2 столові ложки начинки та загортайте налисник у закриту трубочку чи конвертик. Після цього викладіть налисники на пательню, змащену вершковим маслом. Обсмажуйте до золотистого кольору з обох боків.

Любите солоденьке? Дізнайтеся, як приготувати розкішні французькі млинці.