Бризоли готовятся элементарно. В то же время они являются очень бюджетными.
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Бризоли с фаршем
- Время:
- Порций: 6
Смотрите, как готовить бризоли: видео
Приготовление:
- К фаршу натрите лук на мелкой терке и добавьте специи. Вбейте 1 яйцо, посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
- Каждую вафлю смажьте фаршем и накройте сверху другой вафлей. Если у вас большой вафельный корж, то порежьте его на меньшие кусочки.
- Для кляра взболтайте яйца и посолите их по вкусу. Обваляйте вафли в кляре и жарьте до золотистой корочки на среднем огне. В конце приготовления выложите бризоли на бумажное полотенце.