Бризоли готовятся элементарно. В то же время они являются очень бюджетными.

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Бризоли с фаршем

Время :

: Порций: 6

Ингредиенты:

– пачка вафельных лепешек;

– 300 граммов фарша;

– 3 яйца;

– специи по вкусу.

Смотрите, как готовить бризоли: видео

Приготовление:

К фаршу натрите лук на мелкой терке и добавьте специи. Вбейте 1 яйцо, посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Каждую вафлю смажьте фаршем и накройте сверху другой вафлей. Если у вас большой вафельный корж, то порежьте его на меньшие кусочки. Для кляра взболтайте яйца и посолите их по вкусу. Обваляйте вафли в кляре и жарьте до золотистой корочки на среднем огне. В конце приготовления выложите бризоли на бумажное полотенце.

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