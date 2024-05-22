Бризоли готовятся элементарно. В то же время они являются очень бюджетными.

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Бризоли с фаршем

  • Время:
  • Порций: 6

Смотрите, как готовить бризоли: видео

Приготовление:

  1. К фаршу натрите лук на мелкой терке и добавьте специи. Вбейте 1 яйцо, посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
  2. Каждую вафлю смажьте фаршем и накройте сверху другой вафлей. Если у вас большой вафельный корж, то порежьте его на меньшие кусочки.
  3. Для кляра взболтайте яйца и посолите их по вкусу. Обваляйте вафли в кляре и жарьте до золотистой корочки на среднем огне. В конце приготовления выложите бризоли на бумажное полотенце.