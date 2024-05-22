Бризолі готуються елементарно. Водночас вони є дуже бюджетними.

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Бризолі з фаршем

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  • Порцій: 6

Дивіться, як готувати бризолі: відео

Приготування:

  1. До фаршу натріть цибулю на дрібній терці й додайте спеції. Вбийте 1 яйце, посоліть до смаку і добре перемішайте.
  2. Кожну вафлю змастіть фаршем і накрийте зверху іншою вафлею. Якщо у вас великий вафельний корж, то поріжте його на менші шматочки.
  3. Для кляру збовтайте яйця і посоліть їх до смаку. Обваляйте вафлі в клярі й смажте до золотистої скоринки на середньому вогні. У кінці приготування викладіть бризолі на паперовий рушник.