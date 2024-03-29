Буженина – отличное дополнение к пасхальному столу. Если знать несколько секретов, то на вашем столе окажется шедевр. Нежное и сочное мясо станет украшением праздничного застолья.
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Буженина
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Для приготовления рассола вскипятите литр воды и добавьте специи.
- Когда специи растворятся, отставьте и дайте остыть.
- Переложите свинину в глубокий котелок и залейте рассолом.
- Каструлю накройте пищевой пленкой и оставьте в маринаде на несколько часов.
- Впоследствии выложите мясо на тарелку и обсушите бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки влаги.
- Чеснок очистите и нарежьте.
- На поверхности мяса сделайте небольшие надрезы, а затем нашпигуйте туда чеснок. Тогда натрите вырезку солью, черным молотым перцем и специями с двух сторон.
- Следующий шаг – заверните мясо в пакет для запекания или фольгу.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Запекайте буженину час – полтора.
- Перед тем, как отправить свинину в духовку, проколите пакет в нескольких местах.
- В конце раскройте пакет и поставьте буженину запекаться еще на 10 – 15 минут, чтобы корочка подрумянилась.
- Когда мясо приготовится, оставьте ее остывать при комнатной температуре.
- Затем положите в холодильник на 3 часа.