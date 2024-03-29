Буженина – чудовий додаток до великоднього столу. Якщо знати кілька секретів, то на вашому столі опиниться шедевр. Ніжне та соковите м'ясо стане окрасою святкового застілля.
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Буженина
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Для приготування розсолу закип'ятіть літр води та додайте спеції.
- Коли спеції розчиняться, відставте та дайте охолонути.
- Перекладіть свинину у глибокий казанок і залийте розсолом.
- Баняк накрийте харчовою плівкою та залишіть у маринаді на кілька годин.
- Згодом викладіть м'ясо на тарілку та обсушіть паперовими рушниками, щоб видалити залишки вологи.
- Часник очистіть та наріжте.
- На поверхні м'яса зробіть невеликі надрізи, а потім нашпигуйте туди часник. Тоді натріть вирізку сіллю, чорним меленим перцем і спеціями з двох боків.
- Наступний крок – загорніть м'ясо в пакет для запікання або фольгу.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Запікайте буженину годину – півтори.
- Перед тим, як відправити свинину в духовку, проколіть пакет у декількох місцях.
- В кінці розкрийте пакет і поставте буженину запікатись іще на 10 – 15 хвилин, щоб скоринка підрум'янилася.
- Коли м'ясо приготується, залиште її остигати при кімнатній температурі.
- Потім покладіть у холодильник на 3 години.